ઓપરેશન સિંદૂર દેશ માટે ગૌરવ બન્યું, પીએમ મોદીએ 2025ની સિદ્ધિઓની પર કરી વાત

પીએમ મોદીએ આજે રેડીયો પર તેમના મન કી બાત કાર્યક્રમના 129મા એપિસોડમાં પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતાં.

પીએમ મોદીએ 2025ની સિદ્ધિઓની પર કરી વાત
પીએમ મોદીએ 2025ની સિદ્ધિઓની પર કરી વાત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 28, 2025 at 12:30 PM IST

Updated : December 28, 2025 at 12:57 PM IST

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​મહિનાના છેલ્લા રવિવારે મન કી બાત કાર્યક્રમ દ્વારા પોતાના વિચારો દેશની જનતા સમક્ષ વ્યક્ત કર્યા હતા. આ તેમનો 129મો એપિસોડ હતો. વડા પ્રધાને 2025ની સિદ્ધિઓ સહિત વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરી. તેમણે કહ્યું કે 2025 એ દેશને ગર્વ થાય તેવી ઘણી ક્ષણો આપી. ઓપરેશન સિંદૂર દેશનું ગૌરવ બન્યું.

મન કી બાતના 129મા સંસ્કરણમાં, પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આ વર્ષે, 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરેક ભારતીય માટે ગૌરવનું પ્રતીક બન્યું. દુનિયાએ સ્પષ્ટપણે જોયું કે આજનું ભારત તેની સુરક્ષા સાથે કોઈ સમાધાન કરતું નથી. 'ઓપરેશન સિંદૂર' દરમિયાન, વિશ્વના ખૂણે ખૂણેથી ભારત માતા પ્રત્યે પ્રેમ અને ભક્તિની છબીઓ ઉભરી આવી. 'વંદે માતરમ'ની 150મી વર્ષગાંઠ પર પણ આ જ ભાવના જોવા મળી."

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે, "રમતગમતની દ્રષ્ટિએ પણ 2025 એક યાદગાર વર્ષ હતું. આપણી પુરુષોની ક્રિકેટ ટીમે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી. મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ જીત્યો. ભારતની દીકરીઓએ મહિલા બ્લાઇન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં અનેક મેડલ જીતીને, પેરા-એથ્લીટ્સે સાબિત કર્યું કે કોઈ પણ અવરોધ દૃઢ નિશ્ચયી લોકોને રોકી શકતો નથી."

પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું, "ભારતે વિજ્ઞાન અને અવકાશ ક્ષેત્રે પણ મોટી પ્રગતિ કરી છે. શુભાંશુ શુક્લા આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પર પહોંચનારા પ્રથમ ભારતીય બન્યા. 2025માં પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને વન્યજીવન સંરક્ષણ સંબંધિત અનેક પહેલો પણ જોવા મળી. ભારતમાં ચિત્તાઓની સંખ્યા હવે 30 થી વધુ થઈ ગઈ છે."

પીએમ મોદીએ શ્રદ્ધા અને સંસ્કૃતિની પણ ચર્ચા કરી. તેમણે કહ્યું, "શ્રદ્ધા, સંસ્કૃતિ અને ભારતનો અનોખો વારસો 2025માં એકસાથે આવ્યો. વર્ષની શરૂઆતમાં પ્રયાગરાજ મહાકુંભના આયોજને સમગ્ર વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધું. વર્ષના અંતે અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં ધ્વજવંદન સમારોહે દરેક ભારતીયને ગર્વથી ભરી દીધો."

તેમણે સ્વદેશી ઉત્પાદનો પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે કહ્યું, "લોકોએ સ્વદેશી ઉત્પાદનો માટે ખૂબ ઉત્સાહ દર્શાવ્યો છે. તેઓ ફક્ત ભારતીયોની મહેનતથી બનેલી વસ્તુઓ જ ખરીદી રહ્યા છે. આજે, આપણે ગર્વથી કહી શકીએ છીએ કે 2025 એ ભારતને વધુ આત્મવિશ્વાસ આપ્યો છે."

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું, "ઘણા યુવાનો મને પૂછે છે કે તેઓ પોતાના વિચારો તેમની સાથે કેવી રીતે શેર કરી શકે છે. યુવા મનની આ જિજ્ઞાસાનો જવાબ 'ડેવલપ ઇન્ડિયા યંગ લીડર્સ ડાયલોગ' છે. રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ આવતા મહિનાની 12મી તારીખે સ્વામી વિવેકાનંદની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ઉજવવામાં આવશે. તે દિવસે 'યંગ લીડર્સ ડાયલોગ' પણ યોજાશે, અને હું ચોક્કસપણે તેમાં ભાગ લઈશ. હું આ કાર્યક્રમની રાહ જોઈ રહ્યો છું."

Last Updated : December 28, 2025 at 12:57 PM IST

સંપાદકની પસંદ

