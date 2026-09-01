ETV Bharat / bharat

પ્રત્યક્ષદર્શી સાક્ષીએ મારી પલટી! દિલ્હી રમખાણ દરમિયાન હત્યાના એક કેસમાં 12 આરોપી મુક્ત

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ પક્ષ ગુનામાં આરોપીની સંડોવણીના નક્કર પુરાવા રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે.

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ પક્ષ ગુનામાં આરોપીની સંડોવણીના નક્કર પુરાવા રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે.
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદ પક્ષ ગુનામાં આરોપીની સંડોવણીના નક્કર પુરાવા રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. (પ્રતિકાત્મક તસવીર)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 10:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની કરકરડૂમા કોર્ટે 2020 ના ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હી રમખાણો દરમિયાન એક વ્યક્તિની હત્યા સાથે સંકળાયેલા કેસમાં 12 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. એડિશનલ સેશન્સ જજ પ્રવીણ સિંહે આરોપીઓને મુક્ત કરવાનો આદેશ જારી કર્યો. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, કોઈ વ્યક્તિ પર ફક્ત એટલા માટે ફોજદારી જવાબદારી નક્કી કરી શકાતી નથી કારણ કે તેઓ ગેરકાયદેસર ભીડનો ભાગ હતા.

કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કરેલા આરોપીઓમાં લોકેશ સોલંકી, પંકજ શર્મા, અંકિત ચૌધરી, પ્રિન્સ, જતીન શર્મા, હિમાંશુ ઠાકુર, વિવેક પંચાલ, ઋષભ ચૌધરી, સુમિત ચૌધરી, ટિંકુ અરોરા, સંદીપ અને સાહિલનો સમાવેશ થાય છે. તેમના પર હત્યા, રમખાણો ભડકાવવા અને લૂંટના આરોપ મૂકવામાં આવ્યા હતા.

કોર્ટે કહ્યું કે, ફરિયાદ પક્ષ આરોપીઓને ગુના સાથે જોડતા નક્કર પુરાવા રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફક્ત ભીડ સાથે જોવા મળવાનો અર્થ એ નથી કે આરોપી તોડફોડ, લૂંટ અને આગચંપીમાં સામેલ ટોળાનો ભાગ હતા. કોર્ટે ફરિયાદ પક્ષના સાક્ષીની જુબાનીને અવિશ્વસનીય ગણાવીને તેને ફગાવી દીધી; ફરિયાદ પક્ષે દિનેશ રાજપૂતને સાક્ષી તરીકે રજૂ કર્યો હતો, પરંતુ તે તેની જુબાની દરમિયાન ફરી ગયો.

ફેબ્રુઆરી 2020 ના રમખાણો દરમિયાન, 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ જોહરીપુર ટી-પોઇન્ટ નજીક એક નાળામાંથી મુરસલીન નામના વ્યક્તિનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. દિલ્હી પોલીસે આ ઘટના સંદર્ભે એફઆઈઆર નોંધી હતી. નોંધનીય છે કે ફેબ્રુઆરી 2020 માં ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હી રમખાણોમાં 53 લોકો માર્યા ગયા હતા અને આશરે 200 ઘાયલ થયા હતા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DELHI RIOTS
KARKARDOOMA COURT
DELHI RIOTS MURDER CASE
DELHI RIOTS MURDER CASE ACCUSED
DELHI RIOTS MURDER CASE ACCUSED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.