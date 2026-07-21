દિલ્હીમાં CJPના હિંસક પ્રદર્શનમાં 118 પોલીસકર્મી ઘાયલ, 70 પ્રદર્શનકારીની અટકાયત
દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું કે CJPના સંસદ ચલો માર્ચ હિંસક થતા સીનિયર અધિકારી સહિત 118થી વધુ પોલીસકર્મી ઘાયલ થયા હતા.
Published : July 21, 2026 at 8:54 AM IST
નવી દિલ્હી: નવી દિલ્હીમાં CJP દ્વારા કરવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસા ફાટી નીકળી હતી. દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' દ્વારા 'સાંસદ ચલો' માર્ચ હિંસક બન્યા બાદ 118થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા હતા અને આશરે 70 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રદર્શનકારીઓએ પોલીસની વારંવાર અપીલ અને કાનૂની નિર્દેશોને અવગણીને પ્રતિબંધક આદેશોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. એવો આરોપ છે કે પ્રદર્શનકારીઓએ બેરિકેડ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો હતો, સરકારી વાહનોમાં તોડફોડ કરી હતી અને જાહેર સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
VIDEO | Delhi Police vehicle vandalised, overturned during CJP protest near Janpath. pic.twitter.com/dBYAi5iL17— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
દિલ્હી પોલીસે અહેવાલ આપ્યો હતો કે હિંસા દરમિયાન 118થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોમાં સ્પેશિયલ કમિશનર, જોઈન્ટ કમિશનર, એડિશનલ કમિશનર, DCP, એડિશનલ DCP અને ACP જેવા વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. ઘણી મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓ પણ ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. અથડામણ દરમિયાન લગભગ 60 પ્રદર્શનકારીઓ ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. ઘાયલ પોલીસ કર્મચારીઓની તબીબી તપાસ (MLC) કરવામાં આવી રહી છે.
લગભગ 70 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, 15થી 20 સરકારી વાહનો સહિત અન્ય સરકારી સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે. આ ઘટનામાં આશરે 70 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે રમખાણો, સરકારી કર્મચારીઓ પર હુમલો, જાહેર સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવા અને અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી રહી છે. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હિંસા અને કાયદો અને વ્યવસ્થાના ભંગમાં સામેલ તમામ લોકો સામે કાયદા અનુસાર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
#WATCH | आज हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान, ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों के 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2026
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने… pic.twitter.com/hwOPRrWf7H
પોલીસ કમિશનર ઘાયલ કર્મચારીઓને મળ્યા
દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અનુરાગ કુમાર ઘાયલ કર્મચારીઓને મળવા માટે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી. તેમણે તેમની તબિયત પૂછી અને તેમનું મનોબળ વધાર્યું હતું. અનુરાગ કુમારે તેમને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી અને તેમને શક્ય તમામ સહાયની ખાતરી આપી હતી. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે પોલીસ કર્મચારીઓ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખે છે.
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