ઈરાન-ઈઝરાયલ સંઘર્ષ વચ્ચે ફસાયેલા 1100 ભારતીય ખલાસીઓ; નાવિક સંઘે પીએમ મોદીને અપીલ કરી
વડાપ્રધાન મોદીએ ગૃહમંત્રી, વિદેશમંત્રી અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર સાથે પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષથી ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી.
Published : March 9, 2026 at 5:25 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકા, ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા સંઘર્ષને કારણે પર્શિયન ગલ્ફમાં ફસાયેલા સેંકડો ભારતીય ખલાસીઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે ઓલ ઈન્ડિયા નાવિક સંઘે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને અપીલ કરી છે. દરમિયાન, સોમવારે સવારે સંસદમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, વિદેશમંત્રી એસ. જયશંકર અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) અજિત ડોભાલ સાથે પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષથી ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી.
ઓલ ઈન્ડિયા નાવિક સંઘે જણાવ્યું છે કે અમેરિકા, ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા સંઘર્ષને કારણે સેંકડો ભારતીય ખલાસીઓ હાલમાં ઈરાન અને પર્શિયન ગલ્ફના અત્યંત જોખમી વિસ્તારોમાં ફસાયેલા છે. યુનિયનના જણાવ્યા અનુસાર, બંદર અબ્બાસ, BIK ઈરાન, સિર્તે ટાપુ અને નજીકના બંદરો પર ડોક કરાયેલા ઘણા જહાજો નબળા સંદેશાવ્યવહાર અને આવશ્યક પુરવઠાની અછતનો અનુભવ કરી રહ્યા છે.
સોમવારે ETV ભારત સાથે વાત કરતા, યુનિયનના પ્રમુખ સંજય વી. પવારે જણાવ્યું હતું કે 9 માર્ચ, 2026 સુધીમાં, 37 થી 38 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો પર આશરે 1100 ભારતીય નાવિકો પર્સિયન ગલ્ફ અને આસપાસના જોખમી પાણીમાં ફસાયેલા છે. આ મુખ્યત્વે પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે છે.
સંજય પવારે જણાવ્યું હતું કે, "કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, આશરે 23,000 ભારતીય નાવિકો મધ્ય પૂર્વમાં હાજર છે." પવારે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "આ 23,000 ભારતીય નાવિકોમાંથી મોટો ભાગ વિદેશી ધ્વજવાળા જહાજો પર તૈનાત છે, જેઓ હાલમાં નોંધપાત્ર જોખમોનો સામનો કરી રહ્યા છે."
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ અને કેરળના નાવિકોના પરિવારોએ પણ સરકારને તેમના સુરક્ષિત પાછા ફરવા માટે અપીલ કરી છે. પવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતભરના પરિવારો ભાવનાત્મક અપીલ કરી રહ્યા છે અને તેમના પ્રિયજનોના સમાચારની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેઓ યોગ્ય સંદેશાવ્યવહાર, ખાદ્ય પુરવઠો અથવા સુરક્ષા ખાતરી વિના ત્યાં ફસાયેલા છે.
પવારે જણાવ્યું હતું કે બંદર અબ્બાસ, BIK ઈરાન, સિરી આઇલેન્ડ અને નજીકના બંદરોમાં ઘણા જહાજો મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાના ભય હેઠળ છે. પ્રતિબંધોને કારણે ખલાસીઓના પગાર બંધ થઈ ગયા છે, જેના કારણે તેઓ ભારે ભય અને માનસિક તણાવમાં છે. ભારતીય ક્રૂએ સોશિયલ મીડિયા પર "SOS" વીડિયો પોસ્ટ કર્યા છે, જેમાં તેમને સુરક્ષિત રીતે સ્થળાંતર કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.
પવારે કહ્યું, "આ આપણા ભારતીય ભાઈઓ છે, જેઓ વૈશ્વિક શિપિંગનો આધાર છે અને તેમના પરિવારો તેમજ આપણા રાષ્ટ્રની દરિયાઈ શક્તિને ટેકો આપે છે. ઓલ ઇન્ડિયા સીફેરર્સ યુનિયને સત્તાવાર રીતે ભારતના વડા પ્રધાનને તેમને તાત્કાલિક સ્થળાંતર કરવા અને કટોકટી સહાય પૂરી પાડવા માટે અપીલ કરી છે. અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે યુદ્ધ ઝોનમાંથી અગાઉના સફળ સ્થળાંતરની જેમ ઝડપથી બચાવ કામગીરી હાથ ધરે."
પવારે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધ જોખમ વીમા કવરેજનો અભાવ, તાજેતરના તણાવ પછી ઘણા પ્રોટેક્શન એન્ડ ઇન્ડેમ્નિટી (P&I) ક્લબ દ્વારા સહાય પૂરી પાડવાનો ઇનકાર, અને મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાના ભય અથવા અધિકારીઓ દ્વારા અટકાયતને કારણે ભારે માનસિક તણાવ આ સમયે ચિંતાના મુખ્ય કારણો છે.
પવારે કહ્યું, "એવા અહેવાલો છે કે બંદર પ્રતિબંધો અથવા કંપનીઓના દબાણને કારણે કેટલાક ક્રૂ સભ્યોને જહાજમાં રહેવાની ફરજ પડી રહી છે. તેમના પરિવારો તેમના જીવનો ભય રાખે છે, કારણ કે તાજેતરના અહેવાલો સૂચવે છે કે ભારતીય ક્રૂ યુદ્ધ ક્ષેત્રની ખૂબ નજીક છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી અને પ્રાથમિકતાના ધોરણે હસ્તક્ષેપની વિનંતી કરીએ છીએ."
બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલય ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજોનું રીઅલ-ટાઇમ ટ્રેકિંગ અને દરિયાઈ પરિસ્થિતિઓની સમીક્ષા કરી રહ્યું છે તે નોંધતા, પવારે કહ્યું, "એક સમર્પિત ઝડપી પ્રતિભાવ ટીમ નાવિકો અને તેમના પરિવારોને તાત્કાલિક સહાય અને સંકલન પ્રદાન કરવા માટે કામ કરી રહી છે." DGS એ આ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત કંપનીઓને સુરક્ષા વધારવા, સલામતી પ્રોટોકોલનું કડક પાલન કરવા અને 24x7 કટોકટી સંપર્ક નંબરો જારી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
સરકારી ડેટા અનુસાર, ભારત હાલમાં વિશ્વના 12 ટકા નાવિકો પૂરા પાડે છે અને વૈશ્વિક દરિયાઈ ઉદ્યોગને સૌથી વધુ સંખ્યામાં નાવિકો પૂરા પાડતા દેશોમાં ત્રીજા ક્રમે છે.
