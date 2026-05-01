ડૂબેલી ક્રૂઝમાંથી આ રીતે કિનારે પહોંચ્યો 11 વર્ષનો જાફર, લહેરોની વચ્ચે લડી જિંદગીની જંગ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 6:45 PM IST

જબલપુર: જ્યારે તોફાન વચ્ચે ક્રુઝ ડૂબી રહ્યું હતું, ત્યારે 11 વર્ષના છોકરાની હિંમત જુઓ કે તેણે ગભરાયા વિના ઉછળતા મોજાંઓનો સામનો કર્યો અને વિષમ પરિસ્થિતિઓ છતાં, જીવતો કિનારે પહોંચવામાં સફળ રહ્યો. મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં બરગી ડેમ ખાતે ક્રૂઝ ડૂબવાની ઘટના બાદ જે હકીકત સામે આવી રહી છે તેમાં ગુમ થયેલા સેલાણીઓ, મૃતકોના ઘરોમાં પ્રસરેલા શોક સાથે તે ચહેરા પણ છે દુર્ઘટનાને મ્હાત આપી જીવતા બચી ગયા. આમાંના જ 11 વર્ષના જાફર ઝૈદી સાથે શું થયું જાણો.

11 વર્ષના જાફરે પોતાની હિંમત જાળવી રાખી

જ્યારે અચાનક ક્રૂઝ ડૂબવા લાગ્યું અને મોટા લોકો પણ હિંમત હારી ગયા, ત્યારે આ 11 વર્ષના છોકરાએ સંકટમાં પણ પોતાની હિંમત જાળવી રાખી. બર્ગી ડેમમાં નર્મદા નદીના વચ્ચે આંધિ-તોફાન હોવા છતાં તેણે હિંમત ગુમાવી નહોતી. આ છોકરાનું નામ જાફર જૈદી છે. તે પોતાની નાની સાથે ક્રૂઝ પર ફરવા આવ્યો હતો. તે પોતે તો બચી ગયો, પરંતુ આ દુર્ઘટનામાં તેણે પોતાની નાનીને ગુમાવી દીધાં.

સૈયદ ઇફ્તાર કહે છે, "જ્યારે હું ઓફિસથી પાછો ફર્યો ત્યારે મને આ ઘટના વિશે ખબર પડી."

સૈય્યદ ઇફ્તાર અલી રિઝ્વીની આંખોમાં ગઈ કાલની ભયાનક સાંજ તાજી થઈ ગઈ. તેઓ ક્રમવાર કહે છે કે, સાંજે લગભગ 5:45 વાગ્યાની ઘટના છે. હું ઓફિસથી પરત આવ્યો જ હતો કે ખબર પડી કે દુર્ઘટના બની ગઈ. જાણ થયું કે બર્ગી ડેમમાં ક્રૂઝ ડૂબી ગયો. મારા પરિવારના ચાર સભ્યો, મારી માસી, માસાજી, તેમના વેવાણ અને તેમનો નવાસો (નાતી) બર્ગી ડેમમાં ક્રૂઝ પર ફરવા ગયા હતા. અમે તરત જ શોધ માટે નીકળ્યા, ત્યારે મારા 11 વર્ષના ભાણેજે બચીને બહાર આવી ગયો હતો. એટલા નાના બાળકએ હિંમત હારી નહોતી, તે ગભરાયો પણ નહોતો.

11 વર્ષના જાફરે કહ્યું, કેવી રીતે શું થયું

11 વર્ષના જાફર પાસેથી સાંભળો કે કાચ કેવી રીતે તૂટ્યો, પાણી ભરાયું અને બધું ડૂબવા લાગ્યું. ગુરુવારે જ્યારે અમે ત્યાં ગયા હતા, ત્યારે હવામાન ખૂબ સારું હતું. જાફરે જણાવ્યું કે અમે બધા નીચેના ડેકમાં હતા, પરંતુ જ્યારે હવામાન ખરાબ થયું, ત્યારે અમે કહ્યું કે ક્રૂઝ પાછું ફેરવો. તે પાછું ફેરવાયું, પરંતુ તેઓ કહેતા રહ્યા કે આ બધું સામાન્ય છે, આવું થતું રહે છે.

લહેરો વધારે વધી ગઈ તો અમે અંદર આવીને બેઠા, પરંતુ તેઓ લાઇફ જેકેટ પણ આપી રહ્યા નહોતા. તેઓ કહેતા હતા કે બધું નોર્મલ છે, કઈ નહીં થાય. અમે પોતે જ લાઇફ જેકેટ કાઢીને પહેરી. ત્યારબાદ ઊંચી લહેરો આવવા લાગી અને ક્રૂઝમાં પાણી ભરાવા લાગ્યું.

હું ક્રૂઝની નીચે દબાઈ ગયો હતો: જાફર

ક્રૂઝ એક બાજુ ઝૂકી ગઈ અને તેમાં પાણી ભરાઈ ગયું. અમે લાઇફ જેકેટ પહેરેલી હોવાથી ઉપર આવી ગયા. તે આગળ કહે છે કે મારી સાથે કોઈ હતો, પરંતુ હું તેનો ચહેરો જોઈ શક્યો નહીં. તેણે મારી સાથે કાચ તોડાવ્યો, પરંતુ પાણી એટલું ઝડપથી આવ્યું કે હું કાચમાંથી બહાર નીકળી બીજી બાજુ પહોંચી ગયો.

મારો પગ રેલિંગમાં ફસાઈ ગયો હતો, એટલે હું ક્રૂઝની નીચે દબાઈ ગયો. જ્યારે ક્રૂઝ આડી થઈ ગઈ, ત્યારે હું બહાર નીકળ્યો. પછી હું તેના ટાયર પકડીને બેઠો હતો અને મારી સાથે બે અંકલ-આન્ટી પણ હતા.

