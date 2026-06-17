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મૈસુરની હોસ્પિટલમાં 11 દર્દીઓના મોત, બેદરકારીનો આરોપ; મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટે સ્પષ્ટતા આપી

મૈસુરની જયદેવ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલા અગિયાર દર્દીઓના 24 કલાકમાં મોત થયા છે. હોસ્પિટલમાં ગેરવહીવટના આરોપો સામે આવ્યા છે.

જયદેવ હોસ્પિટલ
જયદેવ હોસ્પિટલ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 6:08 PM IST

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મૈસુર (કર્ણાટક): શહેરની એક હોસ્પિટલના ડોકટરો પર બેદરકારીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં 24 કલાકમાં 11 દર્દીઓના મોત થયા છે. આ ઘટના મૈસુરના મેટાગલ્લી સ્થિત જયદેવ હોસ્પિટલમાં બની હતી. 24 કલાકમાં 11 દર્દીઓના મોત અંગેનો એક વીડિયો વાયરલ થયા બાદ, હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. સદાનંદે સ્પષ્ટતા જારી કરી અને આરોપોને ફગાવી દીધા.

મંગળવારે સવારે 8 વાગ્યાથી બુધવારે સવારે 8 વાગ્યા દરમિયાન મૈસુરની જયદેવ હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ પામેલા દર્દીઓના સંબંધીઓએ એક વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કર્યો. વીડિયોમાં, તેમણે ડોકટરો અને હોસ્પિટલ પર અપૂરતી વ્યવસ્થાનો આરોપ લગાવ્યો. થોડા કલાકોમાં જ, આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બની ગયો.

બાદમાં, પત્રકારો સાથે વાત કરતા, હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. સદાનંદે જણાવ્યું હતું કે, "હોસ્પિટલમાં કોઈ બેદરકારી કે ડોકટરોની અછત નહોતી. અમારી હોસ્પિટલ એક તૃતીય સંભાળ રેફરલ હોસ્પિટલ છે અને મૈસુર સહિત આસપાસના પાંચ જિલ્લાઓમાંથી ગંભીર હૃદય સંબંધિત રોગોથી પીડાતા દર્દીઓને અહીં દાખલ કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક હોસ્પિટલોમાં સામાન્ય કેસોની સારવાર કરવામાં આવે છે. ફક્ત જીવલેણ પરિસ્થિતિઓ ધરાવતા દર્દીઓને જ અમારી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવે છે."

તેમણે સ્વીકાર્યું કે મંગળવાર સવારે 8 વાગ્યાથી બુધવારે સવારે 8 વાગ્યાની વચ્ચે 11 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે આ સંખ્યા સામાન્ય કરતા વધારે છે, ત્યારે મોટાભાગના મૃતકો ગંભીર હૃદયરોગના હુમલા, હૃદયની નિષ્ફળતા અને વય-સંબંધિત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પીડાતા હતા. જ્યારે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા ત્યારે કેટલાક ખૂબ જ ગંભીર સ્થિતિમાં હતા.

હોસ્પિટલના ડેટાનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું, "2025માં કુલ 21,500 દર્દીઓ દાખલ થયા હતા, જેમાંથી 1845 મૃત્યુ પામ્યા હતા. હોસ્પિટલનો મૃત્યુ દર 5.7 ટકા છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સરેરાશ મૃત્યુ દર 6 થી 8 ટકા રહ્યો છે, જે તૃતીય રેફરલ હોસ્પિટલ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્વીકાર્ય દર છે."

ડૉ. સદાનંદે હોસ્પિટલમાં કોઈ ડૉક્ટર ન હોવાના આરોપને નકારી કાઢ્યો. તેમણે કહ્યું કે મંગળવારે 24 કલાક ફરજ પર રહેલા ડૉક્ટર હોસ્પિટલમાં જ રહ્યા. વધુમાં, બે તાલીમાર્થી ડૉક્ટરો સહિત કુલ ત્રણ ડૉક્ટરો આખી રાત ફરજ પર રહ્યા. તેમણે કહ્યું કે તેઓ દર્દીઓને જરૂરી સારવાર પૂરી પાડે છે અને સંબંધીઓ સાથે સતત સંપર્કમાં રહે છે. ડૉક્ટરો હાજર ન હોવાના આરોપનો કોઈ આધાર નથી. જ્યારે ડૉક્ટરો તેમના રૂમમાં આરામ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે ખાલી ખુરશીઓનો વીડિયો બનાવવામાં આવ્યો હતો અને સોશિયલ મીડિયા પર ખોટી માહિતી ફેલાવવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે તેમની પાસે આના સીસીટીવી ફૂટેજ છે.

મૃતકોની ઓળખ સૈયદ આરીફ પાશા (80), હરીશ બીઆર (40), બાલાશંકર (65), સમશુન્નીશા (70), રાજુ (54), નિંગેગૌડા (70), મસીના બાનુ (58), ગોપાલરાજુ (55), બૈરોજી રાવ (80), સુહેલ ખાન (43), નીલી (79) તરીકે થઈ છે.

TAGGED:

PATIENTS DIED AT JAYADEVA HOSPITAL
MEDICAL NEGLIGENCE
KARNATAKA NEWS
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