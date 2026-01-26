ETV Bharat / bharat

IED બ્લાસ્ટમાં 11 જવાન ઘાયલ; કર્રેગુટ્ટા હિલ્સ પર સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન થયો વિસ્ફોટ

બીજાપુરમાં સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન માઓવાદીઓએ લગાવેલા IEDની ઝપેટમાં આવતા 11 સુરક્ષાકર્મી ઘાયલ થયા હતા.

IED બ્લાસ્ટમાં 11 જવાન ઘાયલ થયા
IED બ્લાસ્ટમાં 11 જવાન ઘાયલ થયા (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 26, 2026 at 2:46 PM IST

બીજાપુર: બીજાપુરના કર્રેગુટ્ટા પહાડમાં IED બ્લાસ્ટમાં 11 સુરક્ષાકર્મી ઘાયલ થયા હતા. બીજાપુર પોલીસ અનુસાર, તમામ ઘાયલોને રેસક્યૂ કરીને સારવાર માટે રાયપુર એરલિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. તમામ ઘાયલ જવાનોની સ્થિતિ અત્યારે સ્થિર છે.

IED બ્લાસ્ટમાં 11 જવાન ઘાયલ

સીનિયર પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યુ કે ઘટના કર્રેગુટ્ટાના પહાડ પર બની હતી. પોલીસ કેમ્પમાંથી જવાન બીજાપુર નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન માટે નીકળ્યા હતા. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન માઓવાદીઓએ લગાવેલા IEDની ઝપેટમાં આવતા 11 સુરક્ષાકર્મી ઘાયલ થયા હતા.

કર્રેગુટ્ટા હિલ્સ પર સર્ચ દરમિયાન થયો વિસ્ફોટ

એક સીનિયર પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, આ વિસ્ફોટ રવિવારે થયો હતો. અધિકારીએ એમ પણ જણાવ્યું કે ઘાયલ જવાનમાંથી 10 રાજ્ય પોલીસની એક યૂનિટ ડિસ્ટ્રિક્ટ રિઝર્વ ગાર્ડ (DRG)ના છે જ્યારે એક કમાન્ડો બટાલિયન ફોર રિજોલ્યૂટ એક્શન (CoBRA-CRPFની એક એલીટ યૂનિટ)નો સામેલ છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઘાયલ CoBRA કર્મચારી રુદ્રેશ સિંહ 210મી બટાલિયનમાં સબ-ઇન્સ્પેક્ટર છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે રુદ્રેશ સિંહ અને બે DRG કર્મચારીઓને પગમાં ઇજાઓ થઈ હતી, જ્યારે અન્ય ત્રણ સૈનિકોની આંખોમાં છરા વાગ્યા હતા. વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઘાયલોને રાયપુરની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં 31 નક્સલી માર્યા ગયા હતા

ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, સુરક્ષા દળોએ કર્રેગુટ્ટાના ઉસૂર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના તડપલા ગામમાં કેમ્પ લગાવ્યો હતો, જેને માઓવાદીઓ માટે એક સુરક્ષિત સ્થળ માનવામાં આવતું હતું. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સુરક્ષાદળોએ ગત વર્ષે એપ્રિલ-મેમાં કર્રેગુટ્ટા પહાડની આસપાસના ગાઢ જંગલોમાં 21 દિવસનું વિશાળ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેમાં 31 નક્સલીઓ માર્યા ગયા હતા. પોલીસે જણાવ્યું કે તે સમયે સુરક્ષાદળોએ 35 હથિયાર, 450 IED, મોટી સંખ્યામાં ડેટોનેટર, વિસ્ફોટક ઉપકરણો અને અન્ય સામગ્રી જેમાં મેડિકલ સપ્લાય, વીજળીના ઉપકરણ, નક્સલી સાહિત્ય સહિત અન્ય સામગ્રી જપ્ત કરી હતી.

