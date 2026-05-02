મત ગણતરી પહેલા પશ્ચિમ બંગાળમાં હાઇ એલર્ટ; 11 જિલ્લા હિંસા માટે અત્યંત સંવેદનશીલ
પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાન પછી હિંસા ન વધે તે માટે સુરક્ષા એજન્સીઓને હાઇ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. ગૌતમ દેબરોયનો અહેવાલ
Published : May 2, 2026 at 10:15 PM IST
નવી દિલ્હી: સોમવાર, 4 મેના રોજ પશ્ચિમ બંગાળ સહિત ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતગણતરી માટે મંચ તૈયાર છે. બીજી તરફ, ગૃહ મંત્રાલય ખાતે યોજાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા સમીક્ષા બેઠક દરમિયાન, ચૂંટણી સંબંધિત હિંસાની સંભાવનાને કારણે રાજ્યના ઓછામાં ઓછા 11 જિલ્લાઓને "અતિ સંવેદનશીલ" તરીકે ચિહ્નીત કરવામાં આવ્યા હતા. આ જિલ્લાઓમાં મુર્શિદાબાદ, ઉત્તર 24 પરગણા, દક્ષિણ 24 પરગણા, કૂચ બિહાર, માલદા, નાદિયા, બીરભૂમ, પશ્ચિમ મેદિનીપુર અને ઝારગ્રામ તેમજ હાવડા અને હુગલીના ઔદ્યોગિક પટ્ટાઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ સપ્તાહની શરૂઆતમાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળ (CAPF), સૈન્ય, NIA, ગુપ્તચર બ્યુરો અને ગૃહ મંત્રાલયના ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ હાજરી આપી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન અને પછી કોઈપણ પ્રકારની હિંસાને રોકવા માટે તમામ કેન્દ્રીય અને રાજ્ય એજન્સીઓને હાઇ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે.
જોકે, સુરક્ષા નિષ્ણાતોએ ચૂંટણી સંબંધિત હિંસાની ઘટનાઓને ઉકેલવા માટે લાંબા ગાળાના ઉકેલોની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. પ્રખ્યાત સુરક્ષા નિષ્ણાત અને BSFના ભૂતપૂર્વ ડાયરેક્ટર જનરલ પ્રકાશ સિંહે શનિવારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "લાંબા ગાળાના ઉકેલોમાં પોલીસ સુધારા, ન્યાયિક જવાબદારી અને મતદાતા જાગૃતિનો સમાવેશ થવો જોઈએ. જ્યારે દળોની તૈનાતી મર્યાદિત સમયગાળા માટે હિંસાને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે, ત્યારે જ કાયમી શાંતિ પ્રાપ્ત થશે જ્યારે હિંસા સાથે સંકળાયેલા રાજકીય પ્રોત્સાહનો ઓછા થશે."
સિંહે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ તંત્રનું રાજકીયકરણ સમસ્યાને વધારે છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "જો સ્થાનિક પોલીસને શાસક પક્ષના હિત સાથે જોડાયેલી માનવામાં આવે છે, તો તે નિવારણને નબળી પાડે છે."
આંતરિક મૂલ્યાંકન મુજબ, પશ્ચિમ બંગાળમાં છેલ્લી ત્રણ વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં ચૂંટણી સંબંધિત હિંસામાં 100 થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. જ્યારે 2011 ની ચૂંટણીઓમાં આશરે 20-25 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 2016 ની ચૂંટણીમાં આશરે 20-30 લોકોના મોત થયા હતા, 2021 ની વિધાનસભા ચૂંટણી સૌથી અસ્થિર સાબિત થઈ હતી; તેના પરિણામે 58 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા અને લગભગ 300 હિંસક ઘટનાઓ બની હતી, જેમાં અથડામણો, પથ્થરમારો અને ક્રૂડ બોમ્બ હુમલાનો સમાવેશ થાય છે.
અધિકારીઓએ રાજ્યભરમાં કેન્દ્રીય અર્ધલશ્કરી દળોના આશરે 75,000 કર્મચારીઓને તૈનાત કર્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) ગોળીબાર અને વિસ્ફોટોનો સામનો કરવા માટે રચાયેલ અદ્યતન 'માર્ક્સમેન' સશસ્ત્ર વાહનો તૈનાત કરીને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહી છે.
અધિકારીઓએ આ વાહનોને "ગેમ-ચેન્જર" તરીકે વર્ણવ્યા છે. અસામાજિક તત્વોને રોકવા અને ઝડપી પ્રતિભાવ કામગીરીને સરળ બનાવવા માટે હિંસાગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં તેમને વ્યૂહાત્મક રીતે તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. એક વરિષ્ઠ સુરક્ષા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ સશસ્ત્ર વાહનો ફક્ત રક્ષણાત્મક પ્લેટફોર્મ તરીકે જ નહીં પરંતુ મનોવૈજ્ઞાનિક અવરોધક તરીકે પણ કામ કરે છે. તેમની હાજરી એક સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે હિંસા સહન કરવામાં આવશે નહીં."
રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) ગુપ્ત માહિતી એકત્રિત કરવા અને દેખરેખ રાખવામાં પણ સક્રિય રીતે રોકાયેલી છે. દરેક મતદાન મથક પર તૈનાત ન હોવા છતાં, NIA ટીમોએ શહેરી વિસ્તારોમાં - ખાસ કરીને કોલકાતા અને તેની આસપાસ - મજબૂત ગ્રાઉન્ડ હાજરી જાળવી રાખી છે, જે સોશિયલ મીડિયા પ્રવૃત્તિ અને અશાંતિ ભડકાવવામાં સક્ષમ સંગઠનાત્મક નેટવર્ક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, NIA એ પશ્ચિમ બંગાળમાં 79 દેશી બોમ્બ મળી આવ્યાની તપાસ માટે કેસ નોંધ્યો છે. હકીકતમાં, NIA કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના નિર્દેશોને અનુસરીને આ તપાસ કરી રહી છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે 29 એપ્રિલના રોજ મતદાનના બીજા તબક્કા દરમિયાન, એજન્સી શંકાસ્પદ સંદેશાવ્યવહાર અને નાણાકીય પ્રવાહ પર નજર રાખીને હાઇ એલર્ટ પર રહી હતી. ખાસ ધ્યાન મુર્શિદાબાદ, માલદા અને ઉત્તર 24 પરગણા જેવા જિલ્લાઓ પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યાં સરહદ પારના પ્રભાવ અને ગેરકાયદેસર ભંડોળ અંગે ચિંતાઓ સામે આવી છે.
બાંગ્લાદેશને અડીને આવેલા સરહદી જિલ્લાઓમાં વધુ નજીકથી દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ રાત્રિ પેટ્રોલિંગને વધુ તીવ્ર બનાવવા અને ઘૂસણખોરી, દાણચોરી અને શાંતિને ખલેલ પહોંચાડવા માંગતા બાહ્ય તત્વોની પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) સાથે સંકલનમાં કામ કરી રહી છે.
હાવડા અને હુગલી જેવા ઔદ્યોગિક પટ્ટામાં, અધિકારીઓ કામદાર વર્ગ અને સ્થાનિક જૂથોને સંડોવતા સંભવિત ફ્લેશ પોઇન્ટ્સ પર પણ નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. અન્ય એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વિસ્તારોમાં તણાવનો ઇતિહાસ છે, જે રાજકીય રીતે સંવેદનશીલ સમયગાળા દરમિયાન ઝડપથી વધી શકે છે."
અધિકારીઓએ ખાતરી આપી છે કે ચૂંટણી પછીની હિંસાને પહોંચી વળવા માટે સુરક્ષા દળો તૈનાત રહેશે - એક એવી બાબત જે રાજ્યમાં પહેલેથી જ ચિંતાનો વિષય બની ગઈ છે. પરિસ્થિતિ સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સશસ્ત્ર વાહનો અને વધારાના દળો તૈનાત રહેશે.
સરકારે ભાર મૂક્યો છે કે તેની બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા વ્યૂહરચના - જે માનવશક્તિ, દેખરેખ ટેકનોલોજી અને ગુપ્તચર સંકલનને એકીકૃત કરે છે - તેનો હેતુ મુક્ત, ન્યાયી અને શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણીઓ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
ગૃહ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ટિપ્પણી કરી, "અમારી પ્રાથમિકતા મતદારોમાં વિશ્વાસ જગાડવાની છે અને ખાતરી કરવાની છે કે લોકશાહી પ્રક્રિયા ભય કે હિંસાથી અવરોધાય નહીં."
