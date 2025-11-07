દિલ્હી એરપોર્ટ પર ATC સિસ્ટમમાં ખામી, 100 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ મોડી; મુસાફરો પરેશાન

ETV Bharat / bharat

એરપોર્ટ દ્વારા મુસાફરો માટે જારી કરાયેલી એક સલાહકારમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ફ્લાઇટ્સ લગભગ 1 કલાક મોડી ઉડાન ભરી રહી છે.

Published : November 7, 2025 at 1:54 PM IST

નવી દિલ્હી : ATS એર ટ્રાફિક સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી રહી છે. લગભગ 100 ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી છે. ગુરુવારે સવારે મુસાફરોને જારી કરાયેલી એક સલાહકારમાં જણાવાયું છે કે અધિકારીઓ સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે કામ કરી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (IGIA) દેશનું સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ, દરરોજ 1,500 થી વધુ ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરે છે.

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) એ ટ્વીટ કર્યું, "એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ ડેટાને સપોર્ટ કરતી ઓટોમેટિક મેસેજ સ્વિચિંગ સિસ્ટમ (AMSS) માં ટેકનિકલ સમસ્યાને કારણે દિલ્હી એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ કામગીરીમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. કંટ્રોલર્સ ફ્લાઇટ પ્લાનને મેન્યુઅલી પ્રોસેસ કરી રહ્યા છે. જેના કારણે કેટલાક વિલંબ થઈ રહ્યા છે. ટેકનિકલ ટીમો શક્ય તેટલી વહેલી તકે સિસ્ટમને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે."

અહેવાલો અનુસાર, ટેકનિકલ ખામીને કારણે ગુરુવારે સાંજથી એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સ ફ્લાઇટ પ્લાન આપમેળે પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ઓટોમેટેડ મેસેજ સ્વિચિંગ સિસ્ટમ (AMSS)માં કેટલીક સમસ્યાઓ હતી, જે ફ્લાઇટ પ્લાન પૂરા પાડતી ઓટો ટ્રેક સિસ્ટમ (AMS) ને માહિતી પૂરી પાડે છે.

એવો પણ અહેવાલ છે કે સિસ્ટમની સમસ્યાઓ ચાલુ હોવાથી, એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સ ઉપલબ્ધ ડેટાનો ઉપયોગ કરીને મેન્યુઅલી ફ્લાઇટ પ્લાન તૈયાર કરી રહ્યા છે, જે સમય માંગી લે તેવી પ્રક્રિયા છે, અને પરિણામે, ઘણી ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી રહી છે.

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ સમસ્યાઓના કારણે એરપોર્ટ પર હવાઈ ટ્રાફિક જામ થઈ રહ્યો છે અને અધિકારીઓ તેને ઉકેલવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે સવારે એરપોર્ટ પર 100 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી. ફ્લાઇટ ટ્રેકિંગ વેબસાઇટ Flightradar24.com પર ઉપલબ્ધ માહિતી દર્શાવે છે કે દિલ્હી એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ્સ લગભગ 50 મિનિટ મોડી પડી હતી.

AIR INDIA એ X પર જણાવ્યું હતું કે, "દિલ્હીમાં ATC સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ સમસ્યાના કારણે બધી એરલાઇન્સ માટે ફ્લાઇટ કામગીરી પ્રભાવિત થઈ રહી છે, જેના કારણે એરપોર્ટ અને વિમાનોમાં વિલંબ અને લાંબી રાહ જોવી પડી રહી છે. આ અણધાર્યા વિક્ષેપને કારણે થતી અસુવિધા બદલ અમે દિલગીર છીએ, જે અમારા નિયંત્રણની બહાર છે, અને તમારી ધીરજની પ્રશંસા કરીએ છીએ. અમારા કેબિન ક્રૂ અને એરપોર્ટ સ્ટાફ મુસાફરોની અસુવિધા ઘટાડવા માટે તાત્કાલિક સહાય પૂરી પાડી રહ્યા છે."

INDIGO એ X પર મુસાફરો માટે એક સલાહકાર જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે, "દિલ્હી એરપોર્ટ પર એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ સમસ્યાના કારણે ફ્લાઇટમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. પરિણામે, દિલ્હી અને કેટલાક ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં ફ્લાઇટ કામગીરી પ્રભાવિત થઈ રહી છે. અમે સમજીએ છીએ કે જમીન પર અને બોર્ડ પર લાંબા સમય સુધી રાહ જોવાનો સમય અસુવિધા પેદા કરી શકે છે, અને અમે તમારી ધીરજની નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રશંસા કરીએ છીએ. કૃપા કરીને ખાતરી રાખો કે અમારા ક્રૂ અને ગ્રાઉન્ડ ટીમો તમને સક્રિય રીતે મદદ કરી રહી છે અને તમારી રાહ શક્ય તેટલી સરળ બનાવવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહી છે. તમારી ફ્લાઇટ પર નવીનતમ અપડેટ્સ માટે, અમે તમને અમારી વેબસાઇટ તપાસવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ."

