દિવાળીએ રૉકેટ ફટાકડો પેટમાં વાગતા 10 વર્ષના બાળકનું મોત, પરિવાર આઘાતમાં
ફટાકડાની ઝપટમાં આવવાથી 10 વર્ષના બાળકનું મોત થઈ ગયું. બાળકના મોત બાદ પરિજનોઓ હોસ્પિટલ પ્રશાસન પર...
Published : November 9, 2026 at 3:57 PM IST
નવી દિલ્હીઃ દિવાળીની ખુશીઓ રાજધાની દિલ્હીમાં ઘણા પરિવારો માટે માતમમાં ફેરવાઈ હોવાના અહેવાલ. તાજેતરનો કેસ દિલ્હીના નરેલાનો છે. અહીં ફટાકડાની ઝપટમાં આવવાથી 10 વર્ષના બાળકનું મોત થઈ ગયું. બાળકના મોત બાદ પરિજનોઓ હોસ્પિટલ પ્રશાસન પર સારવારમાં લાપરવાહીનો આરોપ લગાવતા જોરદાર હંગામો કર્યો હતો.
રૉકેટની ઝપટમાં આવ્યો માસૂમ, હોસ્પિટલમાં મોત
નરેલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની રાજીવ કૉલોનીમાં રવિવારે રાત્રે આ દર્દનાક દુર્ઘટના બની. કહેવાય છે કે પરિવારમાં પૂજા-પાઠ બાદ આતશબાજી કરવામા આવી રહી હતી. આ દરમિયાન 10 વર્ષનું બાળક પણ ફટાકડા ફોડી રહ્યું હતું. પરિજનોના જણાવ્યા પ્રમાણે, બાળક રૉકેટ સળગાવી રહ્યું હતું, ત્યારે રૉકેટની દિશા બદલાઈને તેના તરફ આવી ગઈ અને પેટમાં વાગ્યું. જો કે, પોલીસની શરુઆતી જાણકારીમાં ફટાકડો હાથમાં ફાટવાની પણ વાત સામે આવી હતી. ત્યાર બાદ તરત પરિવારજનો બાળકને રાજા હરિશ્ચંદ્ર હોસ્પિટલ લઈને પહોંચ્યા, જ્યાં ડૉક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કરી દીધો.
માસૂમના મોત બાદ પરિવારમાં કોહરામ મચી ગયો. પરિજનોએ હોસ્પિટલ પ્રશાસન પર સમયે સારવાર ન આપવાનો આરોપ લગાવતા હંગામો કર્યો. કહેવાય છે કે બાળકના મોતના સમાચાર સાંભળીને પિતાની તબિયત પણ બગડી ગઈ. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી તપાસ શરુ કરી દીધી છે.
AIIMSમાં ફટાકડાથી દાઝી જવાના 42 કેસ
જ્યારે, દિવાળી દરમિયાન ફટાકડાથી થનારી દુર્ઘટનાની તસવીર AIIMS દિલ્હીના આંકડામાં પણ સામે આવી છે. પ્લાસ્ટિક, રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ એન્ડ બર્ન્સ સર્જરી વિભાગના રિપોર્ટ પ્રમાણે, 9 નવેમ્બર સવારે 11 વાગ્યા સુધી દિવાળી સાથે સંબંધિત દાઝી જવા કે 42 દર્દી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. તેમાં 37 કેસ ફટાકડાથી દાઝવાના છે. જ્યારે પોટાશથી દાઝવાના 2 કેસ પણ સામે આવ્યા છે.
રિપોર્ટના અનુસાર, 11 દર્દી ગંભીર રીતે દાઝ્યા છે. તેમાં 4 દર્દી ICU અને 7 વોર્ડમાં દાખલ કરવામા આવ્યા છે. જ્યારે, 31 દર્દીને સામાન્ય ઈજા પહોંચી છે. કુલ 5 દર્દીઓનું ઑપરેશન પણ કરવામા આવ્યું છે. હાલ AIIMSમાં 8 દર્દી દાખલ છે, જેમાંથી એકની હાલત ગંભીર બનેલી છે.
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