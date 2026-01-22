ETV Bharat / bharat

જમ્મુ કાશ્મીરના ડોડામાં સેનાનું વાહન ખીણમાં ખાબકતાં 10 સૈનિકના મોત, 11 ઘાયલ

જમ્મુ કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લામાં થાનાલાના ઉપરના વિસ્તારમાં ભદરવાહ-ચંબા રોડ પર એક અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછા 10 સૈનિકો માર્યા ગયા છે જ્યારે 11 અન્ય ઘાયલ થયા છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 3:31 PM IST

ભાદરવાહ: જમ્મુ કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લામાં સેનાનું એક વાહન ખીણમાં ખાબકતા 10 જવાનના મોત થયા છે જ્યારે 11 જવાન ઘાયલ થયા છે. આ દુર્ઘટના ભાદરવાહ-ચંબા રોડ પર ખન્ની ટોપ પાસે થઇ હતી.

માહિતી આપતા, બ્લોક મેડિકલ ઓફિસર (BMO) ભાદરવાહ ડૉ. વર્ષા શર્માએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "એક વાહનમાં કુલ 11 સૈનિકો મુસાફરી કરતા હતા, જે રસ્તા પરથી લપસી ગયું હતું. આ ઘટનામાં 10 સૈનિકોના મોત થયા છે જ્યારે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા 10 સૈનિકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. સામાન્ય રીતે ઘાયલ એક સૈનિકની સારવાર ભદરવાહ હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે.

માહિતી આપતા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે થાનાલા નજીક ખન્ની ટોપ પર સેનાની એક ગાડીનો અકસ્માત થયો હતો. એક અધિકારીએ જણાવ્યું, "રોડ પર હિમવર્ષાને કારણે ગાડી એક ઊંડી ખીણમાં પડી હતી જેને કારણે સૈનિકોને ગંભીર ઇજાઓ થઇ હતી અને જેને કારણે તેમના મોત થયા."

કહેવામાં આવે છે કે સેનાના બુલેટપ્રૂફ વાહનમાં જવાન સવાર હતા અને આ વાન ઊંચાઇ પર સ્થિત એક ચોકી તરફ જતું હતું. આ દરમિયાન ચાલકે વાહન પરથી કાબુ ગુમાવતા વાહન આશરે 200 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં પડ્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે સેના અને પોલીસે તરત જ સંયુક્ત બચાવ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. ગંભીર રીતે ઘાયલ જવાનોને સારવાર માટે હવાઇ માર્ગે ઉધમપુ સૈન્ય હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસના સીનિયર અધિકારી અને સેનાના અધિકારી તેમને સારી સારવાર મળે તે માટે નીરિક્ષણ કરવા માટે સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ ભદરવાહ પહોંચ્યા હતા. હેલ્થકેર વર્કસ અને ડૉક્ટરોની મદદ માટે GMC ડોડાથી એમ્બ્યુલન્સની સાથે ડૉક્ટર અને પેરામેડિકલની એક ટીમ ત્યાં મોકલવામાં આવી છે.

ઉપરાજ્યપાલે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિન્હાએ સેનાના વાહનના અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. એક નિવેદનમાં, ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિન્હાએ લખ્યું, "ડોડામાં થયેલા દુર્ભાગ્યપૂર્ણ માર્ગ અકસ્માતમાં આપણા 10 બહાદુર ભારતીય સૈનિકોના જીવ ગુમાવવા પર ખૂબ જ દુઃખ થયું. આપણે આપણા બહાદુર સૈનિકોની ઉત્કૃષ્ટ સેવા અને સર્વોચ્ચ બલિદાનને હંમેશા યાદ રાખીશું. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના".

મનોજ સિન્હાએ વધુમાં લખ્યુ, "આ દુઃખની ઘડીમાં, સમગ્ર રાષ્ટ્ર શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે એકતા અને સમર્થનમાં ઉભો છે. 10 ઘાયલ સૈનિકોને હવાઈ માર્ગે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. શ્રેષ્ઠ શક્ય સારવાર સુનિશ્ચિત કરવા માટે વરિષ્ઠ અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યો. તેમના ઝડપી સ્વસ્થતા માટે પ્રાર્થના."

જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લાએ X પર પોસ્ટ કરતા," ભાદરવાહ-ચંબા રોડ પર ખન્નીટોપમાં આર્મીના વાહન સાથે અકસ્માત પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. ઉમર અબ્દુલ્લાએ જીવ ગુમાવનારા સૈનિકોના પરિવાર પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી છે અને ઘાયલોના જલ્દી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી છે. સાથે જ બચાવની કામગીરી ઝડપી કરવાના કામની પ્રશંસા કરી હતી."

