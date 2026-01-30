અઢી વર્ષની બાળકીના હાથમાં ફૂટ્યો 10 રૂપિયાનો સિક્કો! બંને હાથ દાઝી ગયા
મમ્મીએ આપેલા 10 રૂપિયાના સિક્કા સાથે રમતી વેળાએ બાળકીના હાથમાં જ થયો બ્લાસ્ટ
Published : January 30, 2026 at 6:54 PM IST
ફાઝિલ્કા: અબોહર શહેરના ઇન્દિરા નગરી વિસ્તારમાં ગુરુવારે બપોરે એક ચોંકાવનારી ઘટના બની. રહસ્યમય સંજોગોમાં 10 રૂપિયાનો સિક્કો ફૂટવાથી અઢી વર્ષની બાળકીના બંને હાથ બળી ગયા.આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ગભરાટ અને ચર્ચા ફેલાઈ ગઈ છે. લોકો આ ઘટનાની તપાસની માંગ કરી રહ્યા છે.
આ ઘટના ગુરુવારે બપોરે બની હોવાનું કહેવાય છે. ઈન્દિરા નગરી શેરી નંબર 3 માં રહેતી છોકરીની માતા ગીતાએ જણાવ્યું કે, તેઓ રાજસ્થાનના છે અને છેલ્લા આઠ વર્ષથી પંજાબના અબોહરમાં સૂપ વેચે છે.
તેણે કહ્યું કે દરરોજ, જ્યારે પણ તેઓ સૂપ વેચવા માટે તેમના ઘરની બહાર નીકળે છે, ત્યારે તે તેમની પુત્રી, સૃષ્ટિને દેવી લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ માનીને એક સિક્કો આપે છે. સૃષ્ટિની માતાએ કહ્યું કે, હંમેશની જેમ, તે તેમની બંને પુત્રીઓને બહાર રમવા જતી વખતે 10-10 રૂપિયા સિક્કા આપે છે.
બહાર રમતી વખતે, તેની અઢી વર્ષની પુત્રીએ અચાનક તેના હાથમાં 10 રૂપિયાનો સિક્કો ફૂટી ગયો. તેમણે ફૂટેલો 10 રૂપિયાનો સિક્કો બતાવ્યો, જે અડધો બળી ગયો હતો. છોકરીની માતાએ કહ્યું કે, આ વિચિત્ર ઘટના પહેલીવાર બની છે, કારણ કે તે દરરોજ તેની બંને પુત્રીઓને સિક્કા આપે છે.
દરમિયાન, સ્થાનિક રહેવાસી ગૌરવે જાણકારી આપતા કહ્યું કે, તે કપડાં ઇસ્ત્રી કરવાનું કામ કરે છે. બાળકો તેની દુકાનની બહાર રમી રહ્યા હતા. અચાનક એક વિચિત્ર અવાજ આવ્યો, ફટાકડાના ફૂટવા જેવો.
તેણે બાળકોને ઠપકો આપ્યો, કેમ કે તેને લાગ્યું કે તે ત્યાં ઊભા રહીને સાયકલના ટાયરમાં હવા ભરી રહ્યાં છે. પછી ગૌરવ બહાર ગયો અને જોયું કે સૃષ્ટિ નામની છોકરી હાથે દાઝી ગઈ હતી. તેણે આસપાસ જોયું અને એવું કંઈ મળ્યું નહીં જેનાથી તે દાઝી ગઈ શકે.
ત્યારબાદ ગૌરવ છોકરીને ઘરે લઈ ગયો અને કહ્યું કે, તેણે તેના હાથમાં ટૂથપેસ્ટ લગાવી, કારણ કે એવું લાગતું હતું કે તેના હાથમાં ફટાકડા ફૂટ્યા છે અથવા તે દિવાસળીથી બળી ગઈ છે.
છોકરીની માતાએ કહ્યું કે, તેણે તેની પુત્રીને 10 રૂપિયાનો સિક્કો આપ્યો હતો, જે તે સમયે તેની પાસે નહોતો. ગૌરવ બહાર ગયો અને તેને શોધ્યો તો તેને ફૂટેલો 10 રૂપિયાનો સિક્કો મળ્યો. સિક્કો ફૂટવાના કારણે છોકરીના હાથ પર છાલાં પડી ગયા હતા.
સિક્કો કેવી રીતે ફૂટ્યો તે અંગે જિજ્ઞાસા રહે છે, કારણ કે તે એવું કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ નથી જેનાથી ધાતુ ફૂટી શકે. લોકો કહે છે કે, આજે આ ઘટના આ છોકરી સાથે બની, કાલે બીજા કોઈ સાથે પણ બની શકે છે, તેથી આ ઘટનાની તપાસ થવી જોઈએ.
