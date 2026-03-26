મધ્ય પ્રદેશના છિંદવાડામાં મોટી દુર્ઘટના, ટ્રક સાથે બસ ટકરાતા 10 લોકોના મોત; 30થી વધુ ઘાયલ

મધ્યપ્રદેશમાં મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમમાંથી પરત ફરતા સમયે બસ ઓવરટેક કરવાના ચક્કરમાં ટ્રક સાથે અથડાઇ હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 9:51 PM IST

છિંદવાડા: મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં મોટી રોડ દુર્ઘટના બની છે. ગુરૂવાર મોડી સાંજે છિંદવાડાના નાગપુર રોડ પર સિમરિયા પાસે લસણ ભરેલો ટ્રક મુસાફરો ભરેલી બસ સાથે ટકરાયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં 10 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 30થી વધુ ઘાયલ થયા છે. આ ઘટનાની પૃષ્ટી કલેક્ટરે કરી છે. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, બસ દ્વારા ઓવરટેક કરવાના ચક્કરમાં આ દુર્ઘટના બની હતી.

મળતી માહિતી અનુસાર, છિંદવાડા પોલીસ ગ્રાઉન્ડમાં હિતગ્રાહી સમ્મેલન અને મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવની જનસભા હતી. આ જનસભામાં સામેલ થવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભંડારકુંડથી લોકો બસમાં સવાર થઇને પહોંચ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમમાંથી પરત ફરતા સમયે સિમરિયા પાસે આ દુર્ઘટના બની હતી. આ ઘટનામાં 6 પુરૂષ, 3 મહિલા અને એક બાળકનું મોત થયું છે. દુર્ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

ઘટનાસ્થળે કલેક્ટર, પોલીસ વડા સહિતના વહીવટી અધિકારી દોડી આવ્યા હતા બીજી તરફ જિલ્લા કોંગ્રેસ કમિટીના અધ્યક્ષ વિશ્વનાથ જિલ્લા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેઓ ઘાયલોને મળ્યા હતા.

જિલ્લા કોંગ્રેસ કમિટીના અધ્યક્ષે જણાવ્યું કે, મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવના કાર્યક્રમમાં અષ્ટમીના દિવસે ગામના લોકોને લાવવાની શું જરૂર હતી. આ ઘટના માટે ભાજપ જવાબદાર છે. પીડિત પરિવારજનોને 2-2 કરોડ રૂપિયાનું વળતર મળવું જોઇએ.

મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે છિંદવાડા નજીક થયેલા રોડ અકસ્માત પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. મુખ્યમંત્રીના નિર્દેશ પર મૃતકોના પરિવારજનોને 4 લાખ અને ગંભીર રીતે ઘાયલ લોકોને 1 લાખની સહાય રકમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રોડ અકસ્માતમાં ઘાયલ તમામ મુસાફરોની સારવાર મફત કરવામાં આવશે. આ સાથે જ ભોપાલમાં આરોગ્ય વિભાગમાં એક કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપવામાં આવ્યો છે જે તમામ ઘાયલોની સારવાર પર દેખરેખ રાખશે.

