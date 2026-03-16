ઓડિશાના SCB હોસ્પિટલ ટ્રોમા કેર સેન્ટરમાં ભીષણ આગ લાગવાથી 10 લોકોના મોત; CM માઝીએ ₹25 લાખની સહાયની કરી જાહેરાત
ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીએ જણાવ્યું હતું કે, SCB મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાથી 10 દર્દીઓના મોત થયા છે.
Published : March 16, 2026 at 7:40 AM IST
કટક: ઓડિશાના કટકમાં SCB મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વિભાગના ટ્રોમા કેર ICUમાં સોમવારે વહેલી સવારે લાગેલી ભીષણ આગમાં ઓછામાં ઓછા 10 દર્દીઓના મોત થયા છે.
આ ઘટના બિલ્ડિંગના પહેલા માળે લગભગ 2:30 વાગ્યે બની હતી. ICUમાં આગ લાગવાના સમાચાર ફેલાતા જ, આ હોસ્પિટલના દર્દીઓ અને સ્ટાફમાં અફરાતફરીનો માહોલ પ્રસરી ગયો હતો. હોસ્પિટલની ફાયર સેફ્ટી ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને આગને કાબુમાં લેવા માટે ત્રણ ફાયર એન્જિન તૈનાત કર્યા.
સાવચેતીના પગલા તરીકે, ICUમાં દાખલ 10 થી વધુ ગંભીર રીતે બીમાર દર્દીઓને તેમની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તાત્કાલિક 'ન્યૂ મેડિસિન ICU'માં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પરિસરની આસપાસના મુખ્ય રસ્તાને કોર્ડન કરી દીધો હતો જ્યારે ઇમરજન્સી ટીમોએ પરિસ્થિતિ સંભાળી હતી.
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आज सुबह कटक में S.C.B. मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का दौरा किया और हॉस्पिटल के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। यहां ट्रॉमा केयर ICU में आग लग गई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 16, 2026
આરોગ્ય સચિવ, કટક જિલ્લા કલેક્ટર અને કટક ડીસીપી સહિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીએ પણ વહેલી સવારે હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી અને પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું.
માંઝીએ જણાવ્યું હતું કે, આગમાં 10 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. તેમણે પીડિતોના પરિવારજનો માટે 25 લાખ રૂપિયાની સહાયની પણ જાહેરાત કરી હતી.
ઈજાગ્રસ્તોના ખબર અંતર પુછ્યા બાદ માંઝીએ અધિકારીઓ સાથે પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી, ત્યાર બાદ સીએમ માંઝીએ કહ્યું, "આગ ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટને કારણે લાગી હતી. દુર્ભાગ્યવશ, આ અકસ્માતમાં 10 લોકોના મોત થયા છે. ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ શરૂ કરવામાં આવશે અને તારણો અનુસાર જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "દર્દીઓને બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે હોસ્પિટલ સ્ટાફના ઓછામાં ઓછા 11 લોકો દાઝી ગયા હતા. મૃતકોના પરિવારજનોને 25 લાખની સહાય આપવામાં આવશે."