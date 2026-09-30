માત્ર પેટની તકલીફ નહીં... જીવનની સૌથી મોટી લડાઈ
માત્ર પેટની તકલીફ નહીં... જીવનની સૌથી મોટી લડાઈ
Published : September 30, 2026 at 1:40 PM IST
"મને તો લાગતું હતું કે આ સામાન્ય એસિડિટી હશે..."
આ શબ્દો હતા શ્રીમતી કોકિલાબેન શાહના. (નામ બદલવામાં આવ્યું છે.)
છેલ્લા ઘણા મહિનાથી તેમને પેટમાં અસ્વસ્થતા રહેતી હતી. જમ્યા પછી તરત જ પેટ ભરાઈ જતું, પેટમાં સતત ફૂલાવો રહેતો અને શરીરમાં અજીબ થાક અનુભવાતો. શરૂઆતમાં તેમણે વિચાર્યું કે આ સામાન્ય પાચનની સમસ્યા હશે. દવાઓ લીધી, ખોરાકમાં ફેરફાર કર્યો, પરંતુ કોઈ ખાસ ફરક પડ્યો નહીં.
ધીમે-ધીમે તેમનું વજન ઘટવા લાગ્યું.
પરિવારે આગ્રહ કર્યો અને તેઓ વધુ તપાસ માટે કેડી કેન્સર સેન્ટર પહોંચ્યાં.
જ્યારે PET-CT Scan, રક્ત તપાસ અને બાયોપ્સી બાદ જાણવા મળ્યું કે તેમને પ્રાયમરી પેરિટોનિયલ કેન્સર (Primary Peritoneal Cancer) છે, ત્યારે તેમના માટે આ સમાચાર સ્વીકારવા ખૂબ મુશ્કેલ હતા.
તેમના મનમાં માત્ર એક જ વિચાર હતો...
"શું હું ફરી પહેલાં જેવી થઈ શકીશ?"
પ્રથમ મુલાકાત દરમિયાન ડૉ. સોમેશ ચંદ્રા, કન્સલ્ટન્ટ સર્જિકલ ઓન્કોલોજિસ્ટે તેમને સમજાવ્યું કે પેરિટોનિયલ કેન્સર પેટની અંદરની પડ (Peritoneum)માંથી થતું એક દુર્લભ કેન્સર છે. તેના લક્ષણો શરૂઆતમાં સામાન્ય પેટની તકલીફ જેવા હોવાથી ઘણી વખત તેનું નિદાન મોડું થાય છે. પરંતુ સમયસર નિદાન અને યોગ્ય સારવાર દ્વારા દર્દીને સારા પરિણામો મળી શકે છે.
કેડી કેન્સર સેન્ટરની મલ્ટિડિસિપ્લિનરી કેન્સર ટીમે તેમની સ્થિતિનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કરીને તેમના માટે વ્યક્તિગત સારવાર યોજના તૈયાર કરી.
તેમને પ્રથમ નિઓએડજુવન્ટ કીમોથેરાપી (Neoadjuvant Chemotherapy) આપવામાં આવી, જેથી કેન્સરના પ્રમાનને નિયંત્રિત કરી શકાય. ત્યારબાદ સાયટોરિડક્ટિવ સર્જરી (Cytoreductive Surgery) દ્વારા શક્ય એટલું કેન્સર દૂર કરવામાં આવ્યું. આ સર્જરી પછી જરૂરી એડજુવન્ટ કીમોથેરાપી (Adjuvant Chemotherapy) પણ આપવામાં આવી.
સારવારના દિવસો અઘરા હતા.
ક્યારેક શરીર થાકી જતું, તો ક્યારેક મન હારી જતું. પરંતુ દરેક વખતે પરિવારનો સાથ, ડૉક્ટરોનું માર્ગદર્શન અને પોતાની જિજીવિષાએ તેમને ફરી ઊભા કર્યા. ધીમે ધીમે તેમની તબિયતમાં સુધારો થવા લાગ્યો અને જીવન ફરીથી સામાન્ય બનવા લાગ્યું.
આજે શ્રીમતી કોકિલાબેન સામાન્ય, સ્વસ્થ અને આત્મવિશ્વાસસભર જીવન જીવી રહ્યા છે. તેઓ હંમેશા એક જ વાત કહે છે:
"જો મેં લક્ષણોને વધુ સમય સુધી અવગણ્યા હોત, તો કદાચ આજે આ વાત લખાઈ જ ન હોત."
ડૉ. સોમેશ ચંદ્રા કહે છે:
"જો પેટ લાંબા સમય સુધી ફૂલેલું રહે, ભૂખ ઓછી લાગે, જલ્દી પેટ ભરાઈ જાય, સતત પેટમાં દુખાવો રહે અથવા કારણ વગર વજન ઘટતું હોય, તો તેને સામાન્ય સમસ્યા ગણીને અવગણશો નહીં. સમયસર તપાસ અને યોગ્ય નિદાન જીવન બચાવી શકે છે."
આ વાત માત્ર એક દર્દીની નથી.
આ દરેક એવી વ્યક્તિ માટે છે, જે પોતાના શરીરના સંકેતોને "પછી જોઈશું" કહીને ટાળી દે છે.
કારણ કે,
સમયસર થયેલું નિદાન માત્ર કેન્સર શોધતું નથી, પરંતુ જીવનને બીજી તક પણ આપે છે.
કેડી કેન્સર સેન્ટરમાં અમે માનીએ છીએ કે નિષ્ણાતોની સંકલિત સારવાર, અદ્યતન સર્જિકલ ઓન્કોલોજી અને દર્દી-કેન્દ્રિત અભિગમ દ્વારા મુશ્કેલ કેન્સરની સારવારમાં પણ આશા નવી જ્યોત પ્રગટાવી શકાય છે.