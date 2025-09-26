વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી LIVE: 'કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો...' GMDCમાં પાંચમા નોરેતે ઓસમાણ મીરના અવાજ પર ખેલૈયાઓ ઝૂમ્યા - OSMAN MIR GARBA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 9:26 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 11:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડમાં વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવમાં પાંચમા નોરતે પણ ખેલૈયાઓ ભારે ઉત્સાહ સાથે ગરબા રમવા માટે પહોંચ્યા છે. ઓસમાણ મીર સંગીતના સૂર રેલાવી રહ્યા છે. જેમના ગરબા પર ખેલૈયાઓને પર મનમૂકીને ગરબે ઝૂમી રહ્યા છે. આ વખતે વાઈબ્રન્ટ મહોત્સવમાં બાળકો માટે ખાસ કિડ્સ સિટી તૈયાર કરાઈ છે. તૈયાર કરેલી કિડ્સ સિટીમાં ટીવી સ્ટુડિયો, સેલ્ફી પોઈન્ટ્સ, ગેમ્સ ઝોન, અને VR ઝોન જેવી ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રવૃત્તિઓ છે, જે સર્જનાત્મકતા અને શીખવાની તક પૂરી પાડશે. 

આ પહેલા ચોથા નોરતે કલાકાર યશ બારોટે જમાવટ કરી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગરબા રમવા માટે ખેલૈયાઓ પહોંચ્યા હતા. ત્યારે આવતી કાલે 27મીએ નારાયણ ઠક્કર સ્ટેજ પર ગરબા ગાતા જોવા મળશે.

Last Updated : September 26, 2025 at 11:03 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GARBA LIVE DAY 5VIBRANT NAVRATRI MAHOTSAVNAVRATRI 2025OSMAN MIROSMAN MIR GARBA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.