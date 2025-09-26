વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી LIVE: 'કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો...' GMDCમાં પાંચમા નોરેતે ઓસમાણ મીરના અવાજ પર ખેલૈયાઓ ઝૂમ્યા - OSMAN MIR GARBA LIVE
Published : September 26, 2025 at 9:26 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 11:03 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડમાં વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવમાં પાંચમા નોરતે પણ ખેલૈયાઓ ભારે ઉત્સાહ સાથે ગરબા રમવા માટે પહોંચ્યા છે. ઓસમાણ મીર સંગીતના સૂર રેલાવી રહ્યા છે. જેમના ગરબા પર ખેલૈયાઓને પર મનમૂકીને ગરબે ઝૂમી રહ્યા છે. આ વખતે વાઈબ્રન્ટ મહોત્સવમાં બાળકો માટે ખાસ કિડ્સ સિટી તૈયાર કરાઈ છે. તૈયાર કરેલી કિડ્સ સિટીમાં ટીવી સ્ટુડિયો, સેલ્ફી પોઈન્ટ્સ, ગેમ્સ ઝોન, અને VR ઝોન જેવી ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રવૃત્તિઓ છે, જે સર્જનાત્મકતા અને શીખવાની તક પૂરી પાડશે.
આ પહેલા ચોથા નોરતે કલાકાર યશ બારોટે જમાવટ કરી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગરબા રમવા માટે ખેલૈયાઓ પહોંચ્યા હતા. ત્યારે આવતી કાલે 27મીએ નારાયણ ઠક્કર સ્ટેજ પર ગરબા ગાતા જોવા મળશે.