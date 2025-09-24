વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ: ત્રીજા નોરતે GMDC ગ્રાઉન્ડમાં જામ્યો ગરબાનો રંગ - VIBRANT NAVRATRI MAHOTSAV

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 9:11 PM IST

અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડ પર દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પહેલા નોરતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા નવરાત્રી મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. જે બાદ આજે ત્રીજા નોરતે પણ GMDC મેદાનમાં ગરબા રમવા માટે યુવાઓ પરંપરાગત પોશાકમાં પહોંચ્યા હતા. આજે ત્રીજા નોરતે વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવમાં કલાકાર કાજલ મેહરીયા છે. 

નાના જૂથ માટે વિશિષ્ટ ગરબા ઝોન

આ વર્ષે નાના જૂથ માટે 9 ખાસ ગરબા ઝોન તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. દરેક ઝોનમાં મહત્તમ 50 સભ્યો આરામથી ભાગ લઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ટિકિટની કિંમત દર વ્યક્તિ દીઠ ₹100ની રહેશે તેમજ ગ્રુપ બુકિંગ, BookMyShow પર, 25 અને 15 સભ્યોના સેટમાં ઉપલબ્ધ રહેશે, જે આ ઉત્સવને ખાનગી અને સલામત રીતે માણવાની તક આપશે.

