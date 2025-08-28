વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સિસનો શુભારંભ, ગ્રીન ગુજરાત પર ફોકસ - VGRC
અમદાવાદ : આજે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સિસ (VGRC) નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. જાહેર ભાગીદારી અને પરસ્પર વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે VGRC નો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતના સમાવેશી ઔદ્યોગિક વિકાસના વિઝનને પ્રતિબિંબિત કરવાનો છે. સાથે જ આ ગુજરાતની ઝડપથી વિકસી રહેલ નવીનીકરણીય ઊર્જા ઇકોસિસ્ટમમાં રોકાણની તકો, ટેકનોલોજી ભાગીદારી અને નીતિગત નવીનતા શોધવા માટે હિસ્સેદારોને એક ગતિશીલ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. આ કોન્ફરન્સ અમદાવાદના શ્રી શક્તિ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે યોજાઈ છે. હવે ગુજરાતના હરિત ઊર્જાના નેતૃત્વને ઉજાગર કરશે અને VGRC સ્વચ્છ ઊર્જાના નેતૃત્વનું પ્રદર્શન કરશે. સાથે જ ક્લાઇમેટ સંબંધિત પ્રતિબદ્ધતાને પૂર્ણ કરવા માટે વિકસિત કરવામાં આવી રહેલા આધુનિક ગ્રીન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ઉજાગર કરશે.
