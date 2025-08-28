વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સિસનો શુભારંભ, ગ્રીન ગુજરાત પર ફોકસ - VGRC

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2025 at 12:45 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 1:27 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ : આજે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સિસ (VGRC) નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. જાહેર ભાગીદારી અને પરસ્પર વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે VGRC નો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતના સમાવેશી ઔદ્યોગિક વિકાસના વિઝનને પ્રતિબિંબિત કરવાનો છે. સાથે જ આ ગુજરાતની ઝડપથી વિકસી રહેલ નવીનીકરણીય ઊર્જા ઇકોસિસ્ટમમાં રોકાણની તકો, ટેકનોલોજી ભાગીદારી અને નીતિગત નવીનતા શોધવા માટે હિસ્સેદારોને એક ગતિશીલ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. આ કોન્ફરન્સ અમદાવાદના શ્રી શક્તિ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે યોજાઈ છે. હવે ગુજરાતના હરિત ઊર્જાના નેતૃત્વને ઉજાગર કરશે અને VGRC સ્વચ્છ ઊર્જાના નેતૃત્વનું પ્રદર્શન કરશે. સાથે જ ક્લાઇમેટ સંબંધિત પ્રતિબદ્ધતાને પૂર્ણ કરવા માટે વિકસિત કરવામાં આવી રહેલા આધુનિક ગ્રીન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ઉજાગર કરશે.
Last Updated : August 28, 2025 at 1:27 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VGRCVIBRANT GUJARAT REGIONAL CONFERENCECM BHUPENDRA PATELGREEN ENERGYVGRC

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

રિલેટેડ આર્ટીકલ

PM મોદીનું દેશજોગ સંબોધન

લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી PM મોદીનું દેશજોગ સંબોધન, કહ્યું દેશમાં આજથી 1 લાખ કરોડની યોજના લાગુ

August 15, 2025 at 7:25 AM IST
મન કી બાત

PM મોદીનો રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાત LIVE

July 27, 2025 at 11:01 AM IST
Live: અલકાયદાના ચાર આતંકવાદીની ધરપકડ મામલે ATSની પ્રેસ કોન્ફરન્સ

Live: અલકાયદાના ચાર આતંકવાદીની ધરપકડ મામલે ATSની પ્રેસ કોન્ફરન્સ

July 23, 2025 at 6:08 PM IST
Etv Bharat

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની શુભાંશુ શુક્લા સાથે વાતચીત

June 28, 2025 at 6:42 PM IST

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.