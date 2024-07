વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધી ફરી આવશે ગુજરાત... જાણો ક્યારે અને શું છે રાહુલનો કાર્યક્રમ ? - Rahul Gandhi will come to Gujarat

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Jul 14, 2024, 6:56 AM IST Follow Us