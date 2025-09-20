ભાવનગરમાં PM મોદીનો ભવ્ય રોડ શો LIVE - PM A MODI ROADSHOW

Published : September 20, 2025 at 10:58 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 11:03 AM IST

ભાવનગર: આજે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની મુલાકાતે છે. ભાવનગર શહેરમાં તેઓ રોડ શો યોજી રહ્યાં છે. પીએમ મોદીની એક ઝલક નિહાળવા માટે મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનો ઉમટી પડ્યા છે. શહેરના મહિલા કોલેજ સર્કલથી લઈને ઘોઘા સર્કલ અને રૂપાણી સર્કલ સુધી બંને તરફ બેરીકેટ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે. વડાપ્રધાનના રોડ શો પગલે અનેક પ્રકારના બેનર્સ પણ જોવા મળી રહ્યાં છે. હાલમાં મહિલા કોલેજથી લઈને રૂપાણી સર્કલ સુધીના રોડ પર સુરક્ષા પણ સઘન કરી દેવામાં આવી છે. બંને તરફ બેરીકેટ લગાડીને પોલીસ કર્મીઓ પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે. જવાહર મેદાન ખાતે પીએમ મોદીના રોડ શોનું સમાપન થશે. પીએમ મોદીની ભાવનગર મુલાકાતને લઈને ભાવનગરવાસીઓમાં ખુબ જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. 

