Updated : July 27, 2025 at 11:35 AM IST

Published : July 27, 2025 at 11:01 AM IST

By ETV Bharat Gujarati Team

હૈદરાબાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે 124મી વખત પોતાના રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત' થકી દેશની જનતા સમક્ષ પોતાના વિચારો અને અનુભવો વર્ણવી રહ્યાં છે. આ કાર્યક્રમને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નવા ભારતની ભાવનાના વિચારો અને પ્રેરણાદાયી કિસ્સાઓ પર સૂચનો પણ માંગે છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી મન કી બાત કાર્યક્રમમાં પોતાની વિદેશયાત્રાના અનુભવો સહિત આગામી સ્વતંત્રતા દિવસ સંબંધિત કાર્યક્રમો વિશે પણ વાત કરી શકે છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, મન કી બાત કાર્યક્રમ 22 ભારતીય ભાષાઓ અને 29 બોલીઓ તેમજ 11 વિદેશી ભાષાઓમાં પ્રસારિત થાય છે. આમાં ફ્રેન્ચ, ચાઇનીઝ, ઇન્ડોનેશિયન, તિબેટીયન, બર્મીઝ, બલોચી, અરબી, પશ્તુ, ફારસી, દારી અને સ્વાહિલીનો સમાવેશ થાય છે. મન કી બાત આકાશવાણીના 500 થી વધુ પ્રસારણ કેન્દ્રો પરથી પ્રસારિત થાય છે. પહેલા એપિસોડની સમય મર્યાદા 14 મિનિટ હતી. જૂન 2015માં આ સમય વધારીને 30 મિનિટ કરવામાં આવ્યો.

Last Updated : July 27, 2025 at 11:35 AM IST