Updated : May 26, 2025 at 1:43 PM IST

Published : May 26, 2025 at 12:19 PM IST

By ETV Bharat Gujarati Team

ગુજરાત : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસ પર છે. આજે પ્રથમ પીએમ મોદી વડોદરામાં ભવ્ય રોડ-શો કરશે. જે બાદ વડાપ્રધાન દાહોદમાં 24,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરશે. આ પ્રસંગે, તેઓ દાહોદ ખાતે લોકોમોટિવ ઉત્પાદન પ્લાન્ટ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે અને ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવને પણ લીલી ઝંડી આપશે. વડાપ્રધાન હેલિપેડથી સીધા રોડ માર્ગે રેલ્વે કારખાના પર પહોંચશે અને લોકાર્પણ બાદ ડોકી ખાતે સભા સ્થળે પહોંચશે. લગભગ એક લાખથી વધુ જનમેદનીને વડાપ્રધાન સંબોધન કરશે. દાહોદ અને વડોદરાના કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ વડાપ્રધાન મોદી બપોરે ત્રણ વાગ્યે ભુજ આવી રોડ-શો કરશે અને બાદમાં વિશાળ મેદાનમાં જંગી જાહેર સભા સંબોધવાના છે. અંતે પીએમ મોદી આજે સાંજે અમદાવાદ ખાતે 2 કિલોમીટરનો ભવ્ય રોડ-શો કરશે. ગુજરાત : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસ પર છે. આજે પ્રથમ પીએમ મોદી વડોદરામાં ભવ્ય રોડ-શો કરશે. જે બાદ વડાપ્રધાન દાહોદમાં 24,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરશે. આ પ્રસંગે, તેઓ દાહોદ ખાતે લોકોમોટિવ ઉત્પાદન પ્લાન્ટ રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે અને ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવને પણ લીલી ઝંડી આપશે. વડાપ્રધાન હેલિપેડથી સીધા રોડ માર્ગે રેલ્વે કારખાના પર પહોંચશે અને લોકાર્પણ બાદ ડોકી ખાતે સભા સ્થળે પહોંચશે. લગભગ એક લાખથી વધુ જનમેદનીને વડાપ્રધાન સંબોધન કરશે. દાહોદ અને વડોદરાના કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ વડાપ્રધાન મોદી બપોરે ત્રણ વાગ્યે ભુજ આવી રોડ-શો કરશે અને બાદમાં વિશાળ મેદાનમાં જંગી જાહેર સભા સંબોધવાના છે. અંતે પીએમ મોદી આજે સાંજે અમદાવાદ ખાતે 2 કિલોમીટરનો ભવ્ય રોડ-શો કરશે.

Last Updated : May 26, 2025 at 1:43 PM IST