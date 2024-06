નરેન્દ્ર મોદી આજે ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લેશે - NARENDRA MODI IS GOING TO TAKE OATH

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Jun 9, 2024, 7:01 PM IST | Updated : 13 hours ago Follow Us