Updated : June 27, 2025 at 8:36 AM IST

Published : June 27, 2025 at 7:15 AM IST

By ETV Bharat Gujarati Team

અમદાવાદ: આજે ભગવાનશ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળવાનો દિવસ છે. અમદાવાદ શહેર ખાતે પરંપરા મુજબ દર વર્ષે ભગવાનશ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રાનું આયોજન થાય છે.જમાલપુર ખાતેથી પ્રસ્થાન કરી સરસપુર ખાતે આવેલ જન્નાથજીના મોશાળમાં જઈ સાંજે નિજમંદિર પરત ફરશે, જેમાં દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉત્સાહભેર ભાગ લેશે.અમદાવાદમાં યોજાનાર ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રામાં ભાગદોડ જેવી પરિસ્થિતિને રોકવા માટે ગુજરાત પોલીસ ડ્રોન સાથે AI-આધારિત સર્વેલન્સ સિસ્ટમ તૈનાત કરશે. AI-સંચાલિત સિસ્ટમ ચોક્કસ સ્થળની મહત્તમ ક્ષમતા, તેની વર્તમાન ભીડની ઘનતા અને ભવિષ્યમાં ધસારોની ગણતરી કરવામાં સક્ષમ છે. આ સિસ્ટમ હાલમાં પહેલાથી જ સ્થાપિત કેમેરાના ફીડનો ઉપયોગ કરીને પરીક્ષણો હેઠળ છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર,27 જૂને યોજાનાર ભગવાન જગન્નાથની ભવ્ય રથયાત્રામાં 14 થી 15 લાખ લોકો હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.

