લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી PM મોદીનું દેશજોગ સંબોધન LIVE - INDEPENDENCE DAY 2025
Published : August 15, 2025 at 7:25 AM IST|
Updated : August 15, 2025 at 7:37 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારત 15 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ અદમ્ય ઉત્સાહ અને ગર્વ સાથે આજે તેનો 79મો સ્વતંત્રતા દિવસ મનાવી રહ્યું છે. દેશની રાજધાની નવી દિલ્હી સહિત સમગ્ર દેશમાં આજે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીનો ગૌરવભર્યો માહોલ સર્જાયો છે. સ્વતંત્રતા દિવસએ માત્ર એક રાષ્ટ્રીય તહેવાર નથી, પરંતુ દેશની આઝાદીમાં જે વીર સેનાનીઓએ પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી હતી તેવા પરાક્રમી અને સાહસી જવાનો, વીરો અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના બલિદાનને યાદ કરવાનો અવસર છે, જેના કારણે આપણે સ્વતંત્ર ભારતમાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છીએ. દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી પ્રધાનમંત્રી દેશને સંબોધન કરી રહ્યાં છે. સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી તરીકે તેમનું આ 12મું ભાષણ છે.
