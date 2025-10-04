કમલમ ખાતે ભાજપનું સંગઠન પર્વ, જગદીશ વિશ્વકર્મા પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે પદગ્રહણ કરશે - BJP KAMALAM

October 4, 2025

ગાંધીનગર : ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના 11મા પ્રદેશ અધ્યક્ષ આજે જાહેર થયા છે. 3 ઓક્ટોબર, શુક્રવારે પ્રદેશ અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા, જેમાં એકમાત્ર ધારાસભ્ય જગદીશ વિશ્વકર્માએ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. આમ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ તરીકે જગદીશ વિશ્વકર્મા બિનહરીફ થયા છે. આજે ગાંધીનગરમાં ભાજપ કાર્યાલય કમલમ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય પરિષદના સભ્યોની ચૂંટણી યોજાઈ છે. સાથે જ બિનહરીફ થયેલા જગદીશ વિશ્વકર્મા ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના 11મા પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે પદ ગ્રહણ કરશે. આ તકે સાંસદ તેમજ કેન્દ્રીય ચૂંટણી ઇન્ચાર્જ કે. લક્ષ્મણ, ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારી ભુપેન્દ્ર યાદવ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી. આર. પાટીલ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર ઉપસ્થિત રહ્યા છે.

