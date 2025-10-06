બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી: ચૂંટણી પંચની પ્રેસ કોન્ફરન્સ લાઈવ - BIHAR ELECTION PRESS

Published : October 6, 2025 at 4:09 PM IST

નવી દિલ્હી/પટણા: ચૂંટણી પંચ દ્વારા બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો આજે જાહેર કરવામાં આવી છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારના નેતૃત્વમાં ભારતીય ચૂંટણી પંચની 16 સભ્યોની ટીમ બિહારની બે દિવસની મુલાકાત પૂર્ણ કરીને દિલ્હી પરત ફરી છે.

NDAમાં સીટ વહેંચણી અંગે ટૂંક સમયમાં નિર્ણય: નીતિન નવીન

૨૦૨૫ની બિહાર ચૂંટણી માટે NDAમાં સીટ વહેંચણી અંગે બિહાર સરકારના મંત્રી નીતિન નવીને કહ્યું, "પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ NDAના તમામ પક્ષોના વરિષ્ઠ નેતાઓ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે. અમારા બધા પક્ષોનું નેતૃત્વ યોગ્ય નિર્ણયો લેવા સક્ષમ છે. અમારું લક્ષ્ય ૨૦૦+ બેઠકો જીતવાનું છે."

તેજસ્વીએ ચૂંટણી તારીખો વિશે શું કહ્યું?

ચૂંટણી પંચની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, આરજેડી નેતા તેજસ્વી યાદવે કહ્યું, "આજે નહીં તો કાલે ચૂંટણીની જાહેરાત થશે." પટના મેટ્રોના ઉદ્ઘાટન સમયે, તેમણે કહ્યું, "હવે ચૂંટણીઓ યોજાઈ ગઈ છે, આ બધું થતું રહેશે."

