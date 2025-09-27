વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી LIVE: 'તારા વિના શ્યામ મને...', છઠ્ઠા નોરતે ગાયક નારાયણ ઠક્કરે ખેલૈયાઓને ડોલાવ્યા - GMDC GROUND GARBA
Published : September 27, 2025 at 9:19 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 10:03 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના GMDC ગ્રાઉન્ડમાં ચાલી રહેલા વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવમાં છઠ્ઠા નોરતે પણ ખેલૈયાઓ ભારે ઉત્સાહ સાથે ગરબા રમવા માટે પહોંચ્યા છે. આજે મહોત્સવમાં કલાકાર નારાયણ ઠક્કર પોતાના અવાજથી ખેલૈયાઓને ડોલાવશે. ખાસ છે કે આ વખતે વાઈબ્રન્ટ મહોત્સવમાં બાળકો માટે ખાસ કિડ્સ સિટી તૈયાર કરાઈ છે. તૈયાર કરેલી કિડ્સ સિટીમાં ટીવી સ્ટુડિયો, સેલ્ફી પોઈન્ટ્સ, ગેમ્સ ઝોન, અને VR ઝોન જેવી ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રવૃત્તિઓ છે, જે સર્જનાત્મકતા અને શીખવાની તક પૂરી પાડશે.
તો ગઈકાલે પાંચમા નોરતે વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવમાં જાણીતા ગુજરાતી સિંગર ઓસમાણ મીર તથા તેમના પુત્ર આમીર મીરે પરફોર્મ કર્યું હતું. તેમણે કાર્યક્રમમાં રેલાવેલા સંગીતના સૂર અને ગરબા પર હજારો ખેલૈયાઓ ઝૂમી ઉઠ્યા હતા અને ગરબે ઘુમ્યા હતા.