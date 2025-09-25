'રમે અંબે મા ચાચરના ચોકમાં', ચોથા નોરતે GMDC ગ્રાઉન્ડમાં ખેલૈયાઓમાં અનેરો થનગનાટ, જુઓ LIVE - GMDC GARBA LIVE
Published : September 25, 2025 at 9:16 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં નવરાત્રીનો માહોલ જામ્યો છે. પાર્ટી પ્લોટથી લઈને શેરી અને સોસાયટીના કોમન પ્લોટમાં ખેલૈયાએ ગરમે રમતા હોય છે. અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડમાં અત્યારે વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. આજે ચોથા નોરતે વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી મહોત્સવમાં ખેલૈયાઓ કલાકાર યશ બારોટના સૂર પર ઝૂમી રહ્યા છે. વાઈબ્રન્ટમાં આજે પણ મોટી સંખ્યામાં પરંપરાગત ચણીયાચોળી અને કેડિયાના પોશાકમાં યુવક અને યુવતીઓ ગરબા રમવા માટે પહોંચ્યા છે. ખાસ છે કે આ વર્ષે નાના જૂથ માટે 9 ખાસ ગરબા ઝોન તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. દરેક ઝોનમાં મહત્તમ 50 સભ્યો આરામથી ભાગ લઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ટિકિટની કિંમત દર વ્યક્તિ દીઠ ₹100ની રહેશે. આજે ચોથા નોરતે ઘરે બેઠા GMDC ગ્રાઉન્ડના ગરબા લાઈવ ETV પર નિહાળો.