નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ 2025: પહેલા નોરતે અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડથી ગરબા નિહાળો લાઈવ - NAVRATRI MAHOTSAV 2025

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 8:55 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ GMDC ગ્રાઉન્ડમાં વાઈબ્રન્ટ નવરાત્રી ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ ખાતે 22 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર દરમિયાન નવરાત્રી ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાયું છે. ગુજરાત ટુરિઝમ દ્વારા કરાયેલી જાહેરાત મુજબ, આ વર્ષની થીમ ‘આહવાન મા આદ્યા શક્તિ’ છે. નવરાત્રી મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કરાવ્યું હતું. આ વખતે ગરબા રમવાના વિસ્તાર માટે ખાસ એમ્ફીથિયેટર શૈલીનું વિશિષ્ટ લેઆઉટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આરામદાયક બેઠકો સાથે ગરબા જોવાનો આનંદ માણી શકાશે અને આખો અનુભવ વધુ રસપ્રદ બનશે.

નાના જૂથ માટે વિશિષ્ટ ગરબા ઝોન
આ વર્ષે નાના જૂથ માટે 9 ખાસ ગરબા ઝોન તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. દરેક ઝોનમાં મહત્તમ 50 સભ્યો આરામથી ભાગ લઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ટિકિટની કિંમત દર વ્યક્તિ દીઠ ₹100ની રહેશે તેમજ ગ્રુપ બુકિંગ, BookMyShow પર, 25 અને 15 સભ્યોના સેટમાં ઉપલબ્ધ રહેશે, જે આ ઉત્સવને ખાનગી અને સલામત રીતે માણવાની તક આપશે.

કિડ્સ સિટી (બાળ નગરી)
બાળકો માટે ખાસ તૈયાર કરેલી કિડ્સ સિટીમાં ટીવી સ્ટુડિયો, સેલ્ફી પોઈન્ટ્સ, ગેમ્સ ઝોન, અને VR ઝોન જેવી ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રવૃત્તિઓ રહેશે, જે સર્જનાત્મકતા અને શીખવાની તક પૂરી પાડશે.

ફૂડ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ સ્ટોલ્સ
26 જેટલા ફૂડ સ્ટોલ્સ દ્વારા વિવિધ સ્થાનિક અને પ્રાદેશિક વાનગીઓનું સ્વાદિષ્ટ પ્રદર્શન થશે, જ્યારે GLPC (ગુજરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લિમિટેડ) અને ગરવી ગુજરાત દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા હેન્ડીક્રાફ્ટ સ્ટોલ્સ, કલાકારોને તેમના હસ્તકલા ઉત્પાદનોનું પ્રદર્શન અને વેચાણ કરવાની અનોખી તક આપશે.

