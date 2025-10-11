ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ - 71ST CONVOCATION GUJARAT VIDYAPITH

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનો 71મો પદવીદાન સમારોહ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ, રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ઊપસ્થિત છે. સમારોહમાં કુલ 713 પદવીધારકોમાંથી 459 વિદ્યાર્થી હાજર રહેશે, જેમાંથી 9ને સુવર્ણ ચંદ્રક મળશે.

વિદ્યાપીઠમાં 1થી 70મા પદવીદાન સુધીના ફોટા પ્રદર્શન માટે મૂકાયા છે. સમારોહ દરમિયાન વાર્ષિક અહેવાલ રજૂ થશે તથા “ગ્રામજીવન યાત્રા”નું પ્રતીક વિમોચન થશે.

6 રાષ્ટ્પતિઓ પદવીદાન સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે આવ્યા

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ અત્યાર સુધીમાં 70 પદવીદાન સમારોહ યોજાયા છે. જેમાં કુલ 6 રાષ્ટ્પતિઓ મુખ્ય મહેમાન તરીકે આવ્યા છે. જેમાં રાષ્ટ્પતિ રાજેન્દ્રપ્રસાદ અને ત્યારબાદ સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ, ઝાકિર હુસૈન, જ્ઞાની જૈલસિંધ, શંકર દયાલ શર્મા અને છેલ્લે 2015માં પ્રણવ મુખર્જી વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારોહમાં  આવ્યા હતા.

