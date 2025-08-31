PM મોદીનો રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'LIVE - MANN KI BAAT
Published : August 31, 2025 at 11:00 AM IST
Updated : August 31, 2025 at 11:45 AM IST
હૈદરાબાદ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે 125મી વખત પોતાના રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત' થકી દેશની જનતા સમક્ષ પોતાના વિચારો અને અનુભવો વર્ણવી રહ્યાં છે. આ કાર્યક્રમને લઈને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નવા ભારતની ભાવનાના વિચારો અને પ્રેરણાદાયી કિસ્સાઓ પર સૂચનો પણ માંગે છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, મન કી બાત કાર્યક્રમ 22 ભારતીય ભાષાઓ અને 29 બોલીઓ તેમજ 11 વિદેશી ભાષાઓમાં પ્રસારિત થાય છે. જેમાં ફ્રેન્ચ, ચાઇનીઝ, ઇન્ડોનેશિયન, તિબેટીયન, બર્મીઝ, બલોચી, અરબી, પશ્તુ, ફારસી, દારી અને સ્વાહિલીનો સમાવેશ થાય છે. મન કી બાત આકાશવાણીના 500 થી વધુ પ્રસારણ કેન્દ્રો પરથી પ્રસારિત થાય છે. પહેલા એપિસોડની સમય મર્યાદા 14 મિનિટ હતી. જૂન 2015માં આ સમય વધારીને 30 મિનિટ કરવામાં આવી.
