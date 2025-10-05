યામાહા MT-03 અને R3 ના ભાવમાં ભારે ઘટાડો, જાણો નવી કિંમત
યામાહા મોટર ઇન્ડિયાએ તેની યામાહા MT-03 અને યામાહા R3 ની કિંમતોમાં ઘટાડો કર્યો છે.
Published : October 5, 2025 at 4:19 PM IST
હૈદરાબાદ : ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કંપની યામાહા મોટર ઇન્ડિયાએ તેની સ્પોર્ટ્સ મોટરસાઇકલ, યામાહા MT-03 અને યામાહા R3 ના ભાવ ઘટાડ્યા છે. યામાહા R3 અને MT-03 બંને ભારતમાં કમ્પ્લીટલી બિલ્ટ યુનિટ (CBU) તરીકે આવે છે, જેના કારણે તે ભારતમાં મોંઘી મોટરસાઇકલ બની જાય છે.
જોકે, કંપનીએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં બંને મોટરસાઇકલના ભાવમાં સુધારો કર્યો હતો, જ્યારે GST સુધારા પછી, તેમની કિંમતોમાં વધુ ઘટાડો થયો છે, કારણ કે આ મોટરસાઇકલની એન્જિન ક્ષમતા 350cc મર્યાદાથી નીચે છે.
Yamaha MT-03 અને Yamaha R3ની કિંમતો
આ કિંમત ઘટાડાને પરિણામે, Yamaha R3 અને MT-03ની કિંમત રુ.20,000 ઘટી ગઈ છે. Yamaha R3ની કિંમત હવે રુ.3.39 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થઈ છે. જે પહેલા રુ.3.60 લાખ હતી. Yamaha MT-03ની કિંમત હવે રુ.3.30 લાખ થઈ છે. જે પહેલા રુ.3.50 લાખ હતી.
આ વર્ષે કિંમતોમાં બે વાર ઘટાડો થયો છે
નોંધનીય છે કે આ વર્ષની શરૂઆતમાં, યામાહાએ આ મોટરસાઇકલની કિંમતમાં રુ.1.10 લાખનો ઘટાડો કર્યો હતો. યામાહા R3 અને MT-03 બંને 2023ના અંતમાં ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે, યામાહા R3 રુ.4.65 લાખમાં વેચાઈ હતી, જ્યારે MT-03 ની કિંમત રુ.4.60 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) હતી. ત્યારથી કિંમતોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, તે નોંધનીય છે કે આ હજુ પણ એ જ જૂની બાઇક છે જે ભારતમાં લાવવામાં આવી હતી.
તેનાથી વિપરીત, યામાહા R3 અને MT-03 બંનેને ગયા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વ્યાપક ફેરફારો સાથે અપડેટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ નવા સંસ્કરણોમાં નવી સ્ટાઇલ અને નવા ઉપકરણોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ કંપનીએ તેમને ભારતમાં લોન્ચ કર્યા નથી. જોકે, જૂના અને નવા મોડેલ વચ્ચે કોઈ યાંત્રિક ફેરફારો નથી.
યામાહા MT-03 અને યામાહા R3 સ્પષ્ટીકરણો
યામાહા R3 અને MT-03 બંને 321cc, ટ્વીન-સિલિન્ડર, લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે. આ એન્જિન તેના ઉત્તમ શુદ્ધિકરણ અને સરળ પાવર ડિલિવરી માટે જાણીતું છે. તે 41.4 bhp પાવર અને 29.6 Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
તે 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે. અન્ય સાયકલ ભાગોમાં USD ફ્રન્ટ ફોર્ક્સ અને પાછળનો મોનોશોક શામેલ છે. બ્રેકિંગ કામગીરી બંને છેડે ડિસ્ક બ્રેક્સ અને ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. બાઇકમાં ડિજિટલ કન્સોલ છે, પરંતુ બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટીનો અભાવ છે.
