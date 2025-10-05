ETV Bharat / technology

યામાહા MT-03 અને R3 ના ભાવમાં ભારે ઘટાડો, જાણો નવી કિંમત

યામાહા મોટર ઇન્ડિયાએ તેની યામાહા MT-03 અને યામાહા R3 ની કિંમતોમાં ઘટાડો કર્યો છે.

યામાહા R3
યામાહા R3 (Yamaha Motor India)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કંપની યામાહા મોટર ઇન્ડિયાએ તેની સ્પોર્ટ્સ મોટરસાઇકલ, યામાહા MT-03 અને યામાહા R3 ના ભાવ ઘટાડ્યા છે. યામાહા R3 અને MT-03 બંને ભારતમાં કમ્પ્લીટલી બિલ્ટ યુનિટ (CBU) તરીકે આવે છે, જેના કારણે તે ભારતમાં મોંઘી મોટરસાઇકલ બની જાય છે.

જોકે, કંપનીએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં બંને મોટરસાઇકલના ભાવમાં સુધારો કર્યો હતો, જ્યારે GST સુધારા પછી, તેમની કિંમતોમાં વધુ ઘટાડો થયો છે, કારણ કે આ મોટરસાઇકલની એન્જિન ક્ષમતા 350cc મર્યાદાથી નીચે છે.

Yamaha MT-03 અને Yamaha R3ની કિંમતો

આ કિંમત ઘટાડાને પરિણામે, Yamaha R3 અને MT-03ની કિંમત રુ.20,000 ઘટી ગઈ છે. Yamaha R3ની કિંમત હવે રુ.3.39 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) થઈ છે. જે પહેલા રુ.3.60 લાખ હતી. Yamaha MT-03ની કિંમત હવે રુ.3.30 લાખ થઈ છે. જે પહેલા રુ.3.50 લાખ હતી.

યામાહા MT-03
યામાહા MT-03 (Yamaha Motor India)

આ વર્ષે કિંમતોમાં બે વાર ઘટાડો થયો છે

નોંધનીય છે કે આ વર્ષની શરૂઆતમાં, યામાહાએ આ મોટરસાઇકલની કિંમતમાં રુ.1.10 લાખનો ઘટાડો કર્યો હતો. યામાહા R3 અને MT-03 બંને 2023ના અંતમાં ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે, યામાહા R3 રુ.4.65 લાખમાં વેચાઈ હતી, જ્યારે MT-03 ની કિંમત રુ.4.60 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) હતી. ત્યારથી કિંમતોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, તે નોંધનીય છે કે આ હજુ પણ એ જ જૂની બાઇક છે જે ભારતમાં લાવવામાં આવી હતી.

તેનાથી વિપરીત, યામાહા R3 અને MT-03 બંનેને ગયા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વ્યાપક ફેરફારો સાથે અપડેટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ નવા સંસ્કરણોમાં નવી સ્ટાઇલ અને નવા ઉપકરણોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ કંપનીએ તેમને ભારતમાં લોન્ચ કર્યા નથી. જોકે, જૂના અને નવા મોડેલ વચ્ચે કોઈ યાંત્રિક ફેરફારો નથી.

યામાહા R3
યામાહા R3 (Yamaha Motor India)

યામાહા MT-03 અને યામાહા R3 સ્પષ્ટીકરણો

યામાહા R3 અને MT-03 બંને 321cc, ટ્વીન-સિલિન્ડર, લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે. આ એન્જિન તેના ઉત્તમ શુદ્ધિકરણ અને સરળ પાવર ડિલિવરી માટે જાણીતું છે. તે 41.4 bhp પાવર અને 29.6 Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.

યામાહા R3
યામાહા R3 (Yamaha Motor India)

તે 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે. અન્ય સાયકલ ભાગોમાં USD ફ્રન્ટ ફોર્ક્સ અને પાછળનો મોનોશોક શામેલ છે. બ્રેકિંગ કામગીરી બંને છેડે ડિસ્ક બ્રેક્સ અને ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. બાઇકમાં ડિજિટલ કન્સોલ છે, પરંતુ બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટીનો અભાવ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. આ તહેવારની સીઝનમાં સૌથી સસ્તી બાઈટ, નંબર-1ની કિંમત માત્ર 55,000 રૂપિયા
  2. iPhone 17 Pro અને Pro Maxની બોડી પર સ્ક્રેચની સમસ્યાઓ, MagSafe ચાર્જિંગથી પણ નિશાન પડ્યા

For All Latest Updates

TAGGED:

YAMAHA MT 03 PRICEYAMAHA R3 PRICEYAMAHA MT 03 ENGINEYAMAHA MT 03 AND R3 PRICES REDUCEDYAMAHA MT 03

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.