Xiaomi 17 જલ્દી ભારતમાં લોન્ચ થશે, Snapdragon 8 Elite Gen 5 સાથે મળશે 7000mAhની બેટરી!
Xiaomi ટૂંક સમયમાં ભારતમાં Xiaomi 17 લોન્ચ કરી રહ્યું છે. ચાલો તમને આ ફોનના ચિપસેટ, કેમેરા અને બીજા ઘણા વિશે જણાવીએ.
Published : September 27, 2025 at 5:28 PM IST
હૈદરાબાદ : Xiaomiએ પોતાનો નવો ફ્લેગશિપ ફોન, Xiaomi 17, ચીનમાં લોન્ચ કરી દીધો છે, અને હવે તેના ભારતમાં લોન્ચ માટેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. Xiaomi Indiaના CMO અનુજ શર્માએ તાજેતરમાં Qualcommના Snapdragon Summit Global Highlights ઇવેન્ટમાં Xiaomi 17નું અનાવરણ કર્યું.
ઇવેન્ટમાં, કંપનીએ Xiaomi 17ના વાદળી વેરિઅન્ટનું પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ આ ફોન કાળા, સફેદ અને ગુલાબી રંગમાં પણ લોન્ચ કરવામાં આવશે.
Xiaomi 17ના સ્પષ્ટીકરણોની વાત કરીએ તો, ફોનમાં 3nm ટેકનોલોજી પર બનેલ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ચિપસેટ છે. આ નવી અને શક્તિશાળી ચિપસેટ ગ્રાફિક્સ માટે Adreno GPU, 16GB સુધી LPDDR5X RAM અને 512GB સુધી UFS 4.1 સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે 4.6GHz સુધીની પીક સ્પીડ આપી શકે છે.
Excited to showcase the #Xiaomi17Series powered by the cutting-edge #Snapdragon8EliteGen5 at #SnapdragonSummit coming to India pic.twitter.com/pxVq4IyOFp— Anuj Sharma (@s_anuj) September 26, 2025
Xiaomi 17ની પુષ્ટિ થયેલ અને સંભવિત વિશિષ્ટતાઓ
Xiaomiના આગામી ફ્લેગશિપ ફોનમાં Qualcommનું AI એન્જિન છે. જે ઉપકરણ પરના AI કાર્યોને સરળતાથી હેન્ડલ કરવામાં સક્ષમ છે. ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો, Xiaomi 17 માં 120Hz રિફ્રેશ રેટ, 300Hz ટચ સેમ્પલિંગ રેટ અને 3,500 nits સુધીની પીક બ્રાઇટનેસ સાથે 6.3-ઇંચ 1.5K OLED સ્ક્રીન છે. ફોનમાં 1.18mm બેઝલ્સ છે.
આ ફોનમાં Leica-ટ્યુન્ડ ટ્રિપલ રીઅર કેમેરા સેટઅપ હશે, જે વપરાશકર્તાઓને વ્યાવસાયિક ફોટોગ્રાફીનો અનુભવ પ્રદાન કરશે. આ ચિપસેટ 7,000mAh બેટરી સાથે હશે જે 100W વાયર્ડ અને 50W વાયરલેસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે.
Xiaomiનો ફ્લેગશિપ ફોન, Xiaomi 17, Android 16-આધારિત HyperOS 3 પર ચાલે છે. તે ડ્યુઅલ-સિમ સપોર્ટ સાથે આવે છે. આ ફોન ભારતમાં ક્યારે લોન્ચ થશે તે જોવાનું રહ્યું.
