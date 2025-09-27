ETV Bharat / technology

Xiaomi 17 જલ્દી ભારતમાં લોન્ચ થશે, Snapdragon 8 Elite Gen 5 સાથે મળશે 7000mAhની બેટરી!

Xiaomi ટૂંક સમયમાં ભારતમાં Xiaomi 17 લોન્ચ કરી રહ્યું છે. ચાલો તમને આ ફોનના ચિપસેટ, કેમેરા અને બીજા ઘણા વિશે જણાવીએ.

Xiaomi 17 ચીનમાં લોન્ચ થયો
Xiaomi 17 ચીનમાં લોન્ચ થયો (X/@s_anuj))
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 5:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : Xiaomiએ પોતાનો નવો ફ્લેગશિપ ફોન, Xiaomi 17, ચીનમાં લોન્ચ કરી દીધો છે, અને હવે તેના ભારતમાં લોન્ચ માટેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. Xiaomi Indiaના CMO અનુજ શર્માએ તાજેતરમાં Qualcommના Snapdragon Summit Global Highlights ઇવેન્ટમાં Xiaomi 17નું અનાવરણ કર્યું.

ઇવેન્ટમાં, કંપનીએ Xiaomi 17ના વાદળી વેરિઅન્ટનું પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ આ ફોન કાળા, સફેદ અને ગુલાબી રંગમાં પણ લોન્ચ કરવામાં આવશે.

Xiaomi 17ના સ્પષ્ટીકરણોની વાત કરીએ તો, ફોનમાં 3nm ટેકનોલોજી પર બનેલ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ચિપસેટ છે. આ નવી અને શક્તિશાળી ચિપસેટ ગ્રાફિક્સ માટે Adreno GPU, 16GB સુધી LPDDR5X RAM અને 512GB સુધી UFS 4.1 સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે 4.6GHz સુધીની પીક સ્પીડ આપી શકે છે.

Xiaomi 17ની પુષ્ટિ થયેલ અને સંભવિત વિશિષ્ટતાઓ

Xiaomiના આગામી ફ્લેગશિપ ફોનમાં Qualcommનું AI એન્જિન છે. જે ઉપકરણ પરના AI કાર્યોને સરળતાથી હેન્ડલ કરવામાં સક્ષમ છે. ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો, Xiaomi 17 માં 120Hz રિફ્રેશ રેટ, 300Hz ટચ સેમ્પલિંગ રેટ અને 3,500 nits સુધીની પીક બ્રાઇટનેસ સાથે 6.3-ઇંચ 1.5K OLED સ્ક્રીન છે. ફોનમાં 1.18mm બેઝલ્સ છે.

આ ફોનમાં Leica-ટ્યુન્ડ ટ્રિપલ રીઅર કેમેરા સેટઅપ હશે, જે વપરાશકર્તાઓને વ્યાવસાયિક ફોટોગ્રાફીનો અનુભવ પ્રદાન કરશે. આ ચિપસેટ 7,000mAh બેટરી સાથે હશે જે 100W વાયર્ડ અને 50W વાયરલેસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે.

Xiaomiનો ફ્લેગશિપ ફોન, Xiaomi 17, Android 16-આધારિત HyperOS 3 પર ચાલે છે. તે ડ્યુઅલ-સિમ સપોર્ટ સાથે આવે છે. આ ફોન ભારતમાં ક્યારે લોન્ચ થશે તે જોવાનું રહ્યું.

આ પણ વાંચો...

  1. iPhone 17 Pro અને Pro Maxની બોડી પર સ્ક્રેચની સમસ્યાઓ, MagSafe ચાર્જિંગથી પણ નિશાન પડ્યા
  2. WhatsAppથી તમારા ફોનમાં આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું? જાણો સૌથી સરળ પ્રોસેસ

For All Latest Updates

TAGGED:

XIAOMI 17 SPECIFICATIONS IN HINDIXIAOMI 17 PRICE IN INDIAXIAOMI 17 CAMERA FEATURESXIAOMI 17 SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5XIAOMI 17 INDIA LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.