હવે WhatsApp પર મોકલી શકાશે Live Photos, જાણો ઉપયોગ કરવાની રીત

WhatsApp એ Share Live Photo નામનું ફીચર શરૂ કર્યું છે. ચાલો તમને આ ફીચરની વિગતો જણાવીએ.

હવે WhatsApp પર મોકલી શકાશે Live Photos
હવે WhatsApp પર મોકલી શકાશે Live Photos (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 9:53 PM IST

હૈદરાબાદ: જો તમે iPhone પર WhatsApp વાપરો છો, તો આ સમાચાર તમને ખુશ કરી શકે છે. WhatsApp એ iPhone વપરાશકર્તાઓ માટે એક શાનદાર અપડેટ શરૂ કરી દીધું છે. WhatsApp એ iPhone માંથી મોશન સાથે લાઇવ ફોટા મોકલવાની સુવિધા શરૂ કરી દીધી છે. અત્યાર સુધી, જ્યારે પણ iOS વપરાશકર્તાઓ તેમના ઉપકરણમાંથી લાઇવ ફોટા મોકલતા હતા, ત્યારે તે ફક્ત એક સ્થિર છબી તરીકે જ જતું હતું. મોકલેલા લાઇવ ફોટામાંથી મોશન અને અવાજ અદૃશ્ય થઈ જતો હતો. હવે વપરાશકર્તાઓને આવી સમસ્યા નહીં થાય.

WhatsApp માં લાઇવ ફોટો શેરિંગ સુવિધા આવી છે
WhatsApp ના નવા અપડેટ્સ વિશે માહિતી પ્રદાન કરતા પ્લેટફોર્મ Wabetainfo ના અહેવાલ મુજબ, WhatsApp એ iOS ઉપકરણોના બીટા વપરાશકર્તાઓ માટે લાઇવ ફોટા શેર કરવાની સુવિધા શરૂ કરી દીધી છે. નવા TestFlight અપડેટ (વર્ઝન 25.24.10.72) સાથે, WhatsApp એ લાઇવ ફોટાને તેમના મૂળ સ્વરૂપમાં સપોર્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે હવે જ્યારે તમે કોઈપણ વપરાશકર્તાને લાઇવ ફોટો મોકલો છો, ત્યારે થંબનેલ પર એક નાનું લાઇવ ફોટો આઇકોન દેખાશે અને રીસીવર તેને ગતિ અને અવાજ સાથે ચલાવી શકશે.

આ ફીચરની ખાસ વાત એ છે કે જો રીસીવર તે શેર કરેલ લાઈવ ફોટો સેવ કરે છે, તો તે ફોટો iOS Photos એપમાં લાઈવ ફોટો તરીકે સેવ થશે. સેવ કર્યા પછી પણ, ફોટો સ્ટેટિક ફોર્મમાં બદલાશે નહીં. WhatsApp એ ક્રોસ-પ્લેટફોર્મ સુસંગતતા માટે પણ આ ફીચર રજૂ કર્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે ઈચ્છો તો, તમે iPhone થી Android ઉપકરણ પર લાઈવ ફોટો મોકલી શકો છો અને Android ઉપકરણ પર તેને પ્રાપ્ત કરનારા વપરાશકર્તાઓ પણ મોશન અને સાઉન્ડ ઈફેક્ટ્સ સાથે લાઈવ ફોટો જોઈ શકશે.

આટલું જ નહીં, WhatsApp એ આ ફીચર સાથે યુઝર્સને વધુ નિયંત્રણ પણ આપ્યું છે. યુઝર્સને ગેલેરી અથવા એડિટિંગ શીટમાં એક નવું ટૉગલ મળશે. તેની મદદથી, યુઝર્સ લાઈવ ફોટોની મોશન પણ દૂર કરી શકે છે અને ફોટોને સ્ટેટિક ઈમેજ જેવો પણ બનાવી શકે છે.

