Vivo V60 ભારતમાં લોન્ચ, 50MP સેલ્ફી કેમેરા, 50MP ટેલિફોટો લેન્સ અને 6500mAh બેટરી મળશે - VIVO V60 LAUNCHED

Vivo V60 ભારતમાં લોન્ચ થઈ ગયો છે. આ ફોનમાં પ્રોસેસર તરીકે Snapdragon 7 Gen 4 ચિપસેટ છે.

Vivo V60 ભારતમાં લોન્ચ
Vivo V60 ભારતમાં લોન્ચ (Vivo)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 1:23 PM IST

હૈદરાબાદ: Vivo એ ભારતમાં એક નવો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે, જેનું નામ Vivo V60 છે. Vivo પ્રેમીઓ છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી આ ફોનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે આખરે આ ફોન લોન્ચ થઈ ગયો છે. આ ફોનમાં પ્રોસેસર માટે Snapdragon 7 Gen 4 ચિપસેટ છે, જેની સાથે 50MP ટ્રિપલ બેક Sony કેમેરા સેન્સર ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત, આ ફોનમાં સેલ્ફી અને વીડિયો કોલિંગ માટે 50MP કેમેરા સેટઅપ પણ છે. આ ફોનના બધા કેમેરા Zesis સાથે સહયોગથી બનાવવામાં આવ્યા છે. આ કારણે, કંપનીનું કહેવું છે કે આ Vivo ફોનના કેમેરા ફીચર્સ અને ગુણવત્તા ખૂબ સારી છે. આ ઉપરાંત, આ Vivo ફોનમાં 6500mAh બેટરી પણ આપવામાં આવી છે. ચાલો તમને આ ફોન વિશે જણાવીએ.

આ ફોનની કિંમત

  • Vivo V60 નું પહેલું વેરિઅન્ટ 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. જેની કિંમત 36,999 રૂપિયા છે.
  • આ ફોનનું બીજું વેરિઅન્ટ 8GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. જેની કિંમત 38,999 રૂપિયા છે.
  • આ ફોનનો ત્રીજો વેરિઅન્ટ 12GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. જેની કિંમત 40,999 રૂપિયા છે.
  • આ ફોનનો ચોથો વેરિઅન્ટ 16GB RAM અને 512GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. જેની કિંમત 45,999 રૂપિયા છે.
  • આ ફોનને Auspicious Gold, Moonlit Blue અને Mist Gray કલર વિકલ્પોમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ફોન પર ઘણા બેંક કાર્ડ્સ પર ઘણી ખાસ ઑફર્સ પણ ઉપલબ્ધ છે, જે તમે Vivo ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈને ચકાસી શકો છો.

