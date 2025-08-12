હૈદરાબાદ: Vivo એ ભારતમાં એક નવો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે, જેનું નામ Vivo V60 છે. Vivo પ્રેમીઓ છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી આ ફોનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે આખરે આ ફોન લોન્ચ થઈ ગયો છે. આ ફોનમાં પ્રોસેસર માટે Snapdragon 7 Gen 4 ચિપસેટ છે, જેની સાથે 50MP ટ્રિપલ બેક Sony કેમેરા સેન્સર ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત, આ ફોનમાં સેલ્ફી અને વીડિયો કોલિંગ માટે 50MP કેમેરા સેટઅપ પણ છે. આ ફોનના બધા કેમેરા Zesis સાથે સહયોગથી બનાવવામાં આવ્યા છે. આ કારણે, કંપનીનું કહેવું છે કે આ Vivo ફોનના કેમેરા ફીચર્સ અને ગુણવત્તા ખૂબ સારી છે. આ ઉપરાંત, આ Vivo ફોનમાં 6500mAh બેટરી પણ આપવામાં આવી છે. ચાલો તમને આ ફોન વિશે જણાવીએ.
આ ફોનની કિંમત
- Vivo V60 નું પહેલું વેરિઅન્ટ 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. જેની કિંમત 36,999 રૂપિયા છે.
- આ ફોનનું બીજું વેરિઅન્ટ 8GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. જેની કિંમત 38,999 રૂપિયા છે.
- આ ફોનનો ત્રીજો વેરિઅન્ટ 12GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. જેની કિંમત 40,999 રૂપિયા છે.
- આ ફોનનો ચોથો વેરિઅન્ટ 16GB RAM અને 512GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. જેની કિંમત 45,999 રૂપિયા છે.
- આ ફોનને Auspicious Gold, Moonlit Blue અને Mist Gray કલર વિકલ્પોમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે.
આ ફોન પર ઘણા બેંક કાર્ડ્સ પર ઘણી ખાસ ઑફર્સ પણ ઉપલબ્ધ છે, જે તમે Vivo ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈને ચકાસી શકો છો.
