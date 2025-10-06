ETV Bharat / technology

આ અઠવાડિયે 4 નવા સ્માર્ટફોન લોન્ચ થશે, જુઓ કયા ફોનમાં કેવી સુવિધા ફીચર્સ અને કેમેરા છે

ઓક્ટોબર 2025 ના બીજા અઠવાડિયામાં ભારતમાં ઘણા સ્માર્ટફોન લોન્ચ થવાની તૈયારીમાં છે. ચાલો તમને તેમના વિશે જણાવીએ.

Vivo V60e 5G
Vivo V60e 5G (Vivo)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : ઓક્ટોબર 2025માં ઘણા નવા સ્માર્ટફોન લોન્ચ થવાના છે. OnePlus 15 પણ આ મહિને લોન્ચ થવાનું છે. જે તેની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કારણ કે તેમાં Qualcommનું નવીનતમ અને સૌથી શક્તિશાળી ફ્લેગશિપ પ્રોસેસર છે. જો કે, તે પહેલાં, ઓક્ટોબરના બીજા અઠવાડિયામાં કેટલાક પ્રભાવશાળી સ્માર્ટફોન લોન્ચ પણ થશે. ચાલો તમને જણાવીએ કે આ અઠવાડિયે કયા સ્માર્ટફોન લોન્ચ થશે.

Vivo V60e 5G, લોન્ચ તારીખ - 7 ઓક્ટોબર

આ Vivo સ્માર્ટફોન ભારતમાં 7 ઓક્ટોબરના રોજ લોન્ચ થશે. Mediatek Dimensity 7300 ચિપસેટ દ્વારા સંચાલિત, આ ફોનમાં સેલ્ફી અને વીડિયો કોલિંગ માટે 50MP ફ્રન્ટ કેમેરા છે. પાછળના ભાગમાં 85mm ટેલિફોટો પોટ્રેટ લેન્સ પણ છે.

આ ફોનમાં ક્વાડ-કર્વ્ડ સ્ક્રીન પણ હશે. જોકે, સ્ક્રીનનું કદ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. તે 90W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે 6,500mAh બેટરી દ્વારા સંચાલિત છે. તેને IP68 + IP69 રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. તે 5મી પેઢીના Android OS અને સુરક્ષા અપડેટ્સ સાથે આવશે.

Realme 15 Pro ગેમ ઓફ થ્રોન્સ એડિશન, લોન્ચ તારીખ - 8 ઓક્ટોબર

Realme આ અઠવાડિયે ભારતમાં એક નવો ફોન પણ લોન્ચ કરી રહ્યું છે, જેનું સ્પેશિયલ એડિશન છે. આ ફોનનું પૂરું નામ Realme 15 Pro ગેમ ઓફ થ્રોન્સ એડિશન છે. આ ફોનમાં Snapdragon 7 Gen 4 ચિપસેટ હોવાની અપેક્ષા છે.

આ ફોનમાં 1.5K રિઝોલ્યુશન અને 144Hz રિફ્રેશ રેટ સાથે 6.8-ઇંચની સ્ક્રીન હોવાની અપેક્ષા છે. રીઅર કેમેરા સેટઅપમાં 50MP IMX896 + 50MP OV50D કેમેરાનો સમાવેશ થાય છે. સેલ્ફી અને વીડિયો કોલિંગ માટે 50MP ફ્રન્ટ કેમેરા પણ અપેક્ષિત છે. ફોનમાં 7000mAh બેટરી અને 80W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ હોવાની પણ અપેક્ષા છે.

સેમસંગ ગેલેક્સી M17 5G, લોન્ચ તારીખ - 9 ઓક્ટોબર

સેમસંગ આ અઠવાડિયે એક નવો ફોન પણ લોન્ચ કરી રહ્યું છે, જે કદાચ બજેટ-ફ્રેન્ડલી ફોન હશે. આ ફોનની લોન્ચ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. જોકે, મોબાઇલ ઇન્ડિયાનો દાવો છે કે આ ફોન 9 ઓક્ટોબરે લોન્ચ થઈ શકે છે. આ ફોનમાં એક્ઝીનોસ 1330 ચિપસેટ હોવાની અપેક્ષા છે.

આ ફોનમાં પાછળના ભાગમાં ટ્રિપલ કેમેરા સેટઅપ હોવાની અપેક્ષા છે, જેમાં 50MP મુખ્ય સેન્સરનો સમાવેશ થાય છે. સેલ્ફી અને વિડીયો કોલિંગ માટે 13MP ફ્રન્ટ કેમેરા સેન્સર પણ અપેક્ષિત છે. આ ફોનમાં 25W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે 5000mAh બેટરી હોવાની અપેક્ષા છે. વધુમાં, તેમાં છ પેઢીના OS અપગ્રેડ અને છ વર્ષના સુરક્ષા અપડેટ્સ હોવાની અપેક્ષા છે, જે આ ફોનનું મુખ્ય હાઇલાઇટ હશે.

લાવા શાર્ક 2 4G, લોન્ચ તારીખ - અજ્ઞાત

Lava Shark 2 4Gની લોન્ચ તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ કંપનીએ ફોન માટે એક ટીઝર રિલીઝ કર્યું છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ફોન ઓક્ટોબરના બીજા અઠવાડિયામાં પણ લોન્ચ થઈ શકે છે. આ ફોન Unisoc T606 ઓક્ટા-કોર ચિપસેટ દ્વારા સંચાલિત હોવાની અપેક્ષા છે.

આ ફોનમાં વોટરડ્રોપ નોચ અને 90Hz રિફ્રેશ રેટ સાથે 6.7 ઇંચની સ્ક્રીન હોવાની અપેક્ષા છે. તેમાં 5000mAh બેટરી પણ હોવાની અપેક્ષા છે. 4GB રેમ સાથેનો એક વેરિઅન્ટ અપેક્ષિત છે, અને તેની કિંમત 7,000-8,000 રૂપિયાની રેન્જમાં હોઈ શકે છે. તેથી, તે એક બજેટ સ્માર્ટફોન હશે.

આ પણ વાંચો...

  1. તહેવારોની સિઝન માટે ટ્રાયમ્ફ સ્પીડ 400 અને સ્પીડ T4 સસ્તા થયા, જાણો કિંમત
  2. યામાહા MT-03 અને R3 ની કિંમતોમાં ભારે ઘટાડો, જાણો નવી કિંમત

For All Latest Updates

TAGGED:

SMARTPHONE LAUNCHES ON OCTOBERVIVO V60E 5G SPECIFICATIONSREALME 15 PRO GAME OF THRONESSAMSUNG GALAXY M17 FEATUREONEPLUS 15 LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.