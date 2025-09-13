ETV Bharat / technology

TVS Jupiter 110નું સૌથી પ્રીમિયમ વેરિઅન્ટ લોન્ચ, બ્લૂટૂથ અને વોઇસ આસિસ્ટન્ટ ફીચર્સ મળશે, કિંમત જાણો

ટીવીએસે જ્યુપિટર 110 નું નવું સ્ટારડસ્ટ બ્લેક વેરિઅન્ટ લોન્ચ કર્યું છે, જે સ્માર્ટ ફીચર્સ અને પ્રીમિયમ લુક્સ સાથે આવે છે.

TVS Jupiter 110નું સૌથી પ્રીમિયમ વેરિઅન્ટ લોન્ચ
TVS Jupiter 110નું સૌથી પ્રીમિયમ વેરિઅન્ટ લોન્ચ (TVS Motors)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : ટીવીએસ મોટર કંપનીએ ભારતમાં એક નવી સ્કૂટી લોન્ચ કરી છે. જોકે, આ ટીવીએસની જૂની સ્કૂટીનું નવું અને ખાસ મોડેલ છે. ટીવીએસે જ્યુપિટર 110નું નવું સ્પેશિયલ એડિશન રજૂ કર્યું છે. દિલ્હીમાં આ સ્કૂટીની એક્સ-શોરૂમ કિંમત રુ.93,031 છે. કંપનીએ આ વેરિઅન્ટને ફક્ત સ્ટાઇલની દ્રષ્ટિએ જ નહીં, પરંતુ ટેક્નોલોજીની દ્રષ્ટિએ પણ સુધાર્યું છે. તે જ્યુપિટર લાઇન-અપનું સૌથી પ્રીમિયમ મોડેલ બની ગયું છે.

ડિઝાઇન

TVS Jupiter 110 સ્પેશિયલ એડિશનમાં સ્ટારડસ્ટ બ્લેક નામની ઓલ-બ્લેક થીમ છે. જેમાં બ્રોન્ઝ ફિનિશ્ડ લોગો અને બેજિંગ પણ છે, જેના કારણે તેનો લુક પ્રીમિયમ સ્કૂટર જેવો દેખાય છે. આ ઉપરાંત, આ સ્કૂટરમાં આપવામાં આવેલ ક્રોમ એક્ઝોસ્ટ હીટ શિલ્ડ તેના ડાર્ક લુકને સંતુલિત કરે છે. આ સ્કૂટરની એકંદર વિઝ્યુઅલ ઇમ્પેક્ટને વધુ શક્તિશાળી બનાવે છે.

TVS Jupiter 110
TVS Jupiter 110 (TVS Motors)

ટેકનોલોજી અને કનેક્ટિવિટી

જ્યુપિટર 110 સ્પેશિયલ એડિશન સ્માર્ટએક્સોનેક્ટ ટેકનોલોજી સાથે આવે છે. જે તેને સ્માર્ટ મોબિલિટી સોલ્યુશન બનાવે છે. આ સ્કૂટીના ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટરમાં બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટીની સાથે વોઇસ આસિસ્ટ, ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન, કોલ અને એસએમએસ એલર્ટ જેવી સુવિધાઓ પણ છે, જે આ સ્કૂટીને નવીનતમ ટેકનોલોજીથી સજ્જ બનાવે છે. તમને તેમાં 'ફાઇન્ડ માય વ્હીકલ' જેવી સુવિધાઓ પણ મળશે.

સુવિધા શ્રેણીઓવિગતો
રંગ પ્રકારોસ્ટારડસ્ટ બ્લેક (ઓલ-બ્લેક થીમ)
બેજિંગ અને લોગોબ્રોન્ઝ ફિનિસ બેજિંગ અને લોગો
એન્જિન113.3 સીસી, સિંગલ-સિલિન્ડર, એર-કૂલ્ડ
પાવર આઉટપુટ8.02પીએસ
ટોર્ક9.8 એનએમ
ગિયરબોક્સસીવીટી ઓટોમેટિક
માઇલેજ (ARAI)48 કિમી/લી
વ્હીલ્સ અને ટાયર12-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ, 90/90 ટાયર
સસ્પેન્શનઆગળ: હાઇડ્રોલિક ફોર્ક્સ
પાછળ: ટ્વીન શોક્સ (3-સ્ટેપ એડજસ્ટેબલ
બ્રેક્સઆગળ: 220mm ડિસ્ક
રીઅર: 130mm ડ્રમ
ડિજિટલ ક્લસ્ટરબ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી સાથે
સ્માર્ટ સુવિધાઓવોઇસ આસિસ્ટ, નેવિગેશન, કોલ/એસએમએસ એલર્ટ, મારું વાહન શોધો
એક્સ-શોરૂમ કિંમતરુ.93,031 (દિલ્હી)

પ્રદર્શન અને રાઇડ ક્વોલિટી

આ સ્કૂટીમાં 113.3cc એર-કૂલ્ડ એન્જિન છે, જે 8.02 PS પાવર અને 9.8 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે CVT ટ્રાન્સમિશન સાથે રાઇડર્સને સરળ રાઇડનો અનુભવ આપે છે. આ સ્કૂટર સાથે વપરાશકર્તાઓને 48 કિમી/લીટરની ARAI માઇલેજ મળે છે. Jupiter 110 Special Edition માં 12-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ, હાઇડ્રોલિક ફ્રન્ટ ફોર્ક્સ અને એડજસ્ટેબલ રીઅર શોક્સ છે, જે તેની રાઇડ ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે. આ સ્કૂટીમાં આગળ 220mm ડિસ્ક બ્રેક્સ અને પાછળ 130mm ડ્રમ બ્રેક્સ છે, જે શહેરના ટ્રાફિકમાં વિશ્વસનીય બ્રેકિંગ કામગીરી આપે છે.

આ પણ વાંચો :

  1. GST 2.0ની અસર, Hondaની બાઈકમાં 19,000 રૂપિયા સુધી સસ્તી થશે, જાણો કઈ બાઈકમાં કેટલા રૂપિયા ઘટશે?
  2. આ મંત્રીને મળી ભારતની પહેલી Tesla Model Yની ડિલિવરી, જાણો શું છે કિંમત અને ફીચર્સ

For All Latest Updates

TAGGED:

JUPITER STARDUST BLACK FEATURESTVS JUPITER BLUETOOTH SCOOTERJUPITER 110 MILEAGE AND SPECSTVS JUPITER 110 SPECIAL PRICEJUPITER STARDUST BLACK FEATURES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.