આ તહેવારની સીઝનમાં સૌથી સસ્તી બાઈટ, નંબર-1ની કિંમત માત્ર 55,000 રૂપિયા

GST 2.0 ના અમલીકરણ સાથે, દેશમાં સસ્તી બાઇકો વધુ સસ્તી બની ગઈ છે. અહીં ટોચની 5 સસ્તી બાઇકો છે.

બજાજ પ્લેટિના 100
બજાજ પ્લેટિના 100 (Bajaj Auto)
Published : September 30, 2025 at 6:45 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ટુ-વ્હીલર બજાર વિશ્વમાં સૌથી વધુ સ્પર્ધાત્મક અને ખર્ચ પ્રત્યે સભાન બજારોમાંનું એક છે. અહીં ખરીદદારો માત્ર સસ્તું જ નહીં, પણ વિશ્વસનીયતા, વધારે માઇલેજ અને લાંબા ગાળાનું મૂલ્ય પણ ઇચ્છે છે, જ્યારે વધુ પડતો ખર્ચ કરવા માંગતા નથી. આ માંગને કારણે હીરો સ્પ્લેન્ડર દેશમાં એક સસ્તું અને ખૂબ જ લોકપ્રિય મોટરસાઇકલ બન્યું, જે કોમ્યુટર સેગમેન્ટને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું.

ત્યારથી, હીરો મોટોકોર્પ, હોન્ડા, ટીવીએસ મોટર અને બજાજ ઓટો જેવા સ્થાપિત ઉત્પાદકોએ સતત પ્રગતિ કરી છે, અત્યંત ઓછી કિંમતે સસ્તી અને વિશ્વસનીય મોટરસાઇકલ ઓફર કરી છે. તાજેતરમાં લાગુ કરાયેલા સુધારેલા GST 2.0 દરોએ આ બજેટ મોટરસાઇકલના ભાવમાં વધુ ઘટાડો કર્યો છે. અહીં, અમે ટોચની 5 સૌથી સસ્તું મોટરસાઇકલ રજૂ કરીએ છીએ.

5. Bajaj Platina 100 (કિંમત - ₹65,407)
બજાજ પ્લેટિના 100 યાદીમાં ટોચ પર છે, જેની શરૂઆતની કિંમત ₹65,407 છે. GST 2.0 લાગુ થયા પહેલા, આ બાઇકની કિંમત ₹68,262 હતી. બજાજ પ્લેટિના 100 એક શક્તિશાળી 100cc કોમ્યુટર બાઇક છે જેમાં 102cc એર-કૂલ્ડ એન્જિન છે. આ એન્જિન 7.7 bhp પાવર અને 8.3 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે અને 4-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે.

4. Honda Shine 100 (કિંમત - ₹63,191)
હોન્ડા મોટરસાઇકલની Shine 100 ભારતમાં કંપનીની સૌથી સસ્તી મોટરસાઇકલ છે. તે 98.98cc એર-કૂલ્ડ એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે જે 7.27 bhp પાવર અને 8.04 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે અને 4-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે.

કંપનીએ તાજેતરમાં જ બીજું આકર્ષક મોડેલ, હોન્ડા શાઇન 100 DX લોન્ચ કર્યું છે, જે ખરીદદારો માટે છે જેઓ પૈસા ખર્ચ્યા વિના તેમના દૈનિક મુસાફરીમાં થોડી વધારાની ચમક ઉમેરવા માંગે છે.

3. Hero HF 100 (કિંમત - ₹58,739)
Hero HF 100 ઉપર સૂચિબદ્ધ બે બાઇક વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત આપે છે. Hero HF હીરો સ્પ્લેન્ડર જેવું જ એન્જિન છે, પરંતુ તે વધુ કિફાયતી છે. તેમાં 97.2cc એર-કૂલ્ડ એન્જિન છે જે 7.7 bhp અને 8.05 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન 4-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે. GST 2.0 પહેલાં, તેની કિંમત ₹60,118 હતી.

2. Hero HF Delux ઓલ બ્લેક (કિંમત - ₹55,992)
યાદીમાં બીજા ક્રમે Hero HF Delux છે, જે HF 100 જેવા જ એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે. તે ઘણા પ્રકારોમાં ઉપલબ્ધ છે, તફાવત મુખ્યત્વે રંગ અને સ્ટીકરોમાં છે. જો કે, ₹55,992 ની આ કિંમત ફક્ત ઓલ-બ્લેક વેરિઅન્ટ પર લાગુ પડે છે. મૂળ કિંમત ₹61,098 હતી, પરંતુ GST 2.0 લાગુ થયા પછી તેમાં ₹5,000નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.

1. TVS Sport ES (કિંમત - ₹55,100)
યાદીમાં વિનર TVS મોટરનું TVS Sport ES છે, જે દેશમાં વેચાણ પર સૌથી સસ્તું મોટરસાઇકલ છે. આ ટાઇટલ અગાઉ Hero HF 100 પાસે હતું. TVS Sportમાં ES ઇલેક્ટ્રિક સ્ટાર્ટ છે. આ બાઇક અગાઉ 100cc મોડેલ સાથે આવતી હતી, પરંતુ 2020 માં BS6 ધોરણો લાગુ થયા પછી, તેને 109.7cc એન્જિનમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવી હતી. આ એન્જિનનું પાવર આઉટપુટ 7.2 bhp અને 7.5 Nmથી વધીને 8.1 bhp અને 8.7 Nm થયું.

