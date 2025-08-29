ETV Bharat / technology

RIL AGM: મુકેશ અંબાણીએ નવી કંપની 'Reliance Intelligence'ની કરી જાહેરાત, ગૂગલ અને મેટા સાથે AI પાર્ટનરશીપ - RELIANCE INTELLIGENCE AI

રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે તેની 48મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં Jio PC અને Jio Frames સહિત નવા AI-આધારિત ઉત્પાદનો અને સેવાઓની જાહેરાત કરી.

Reliance AGM 2025
Reliance AGM 2025 (Image Credit: Reliance Update)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 7:13 PM IST

4 Min Read

હૈદરાબાદ: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે તેની 48મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) માં કેટલાક આવા ટેક અપડેટ્સ આપ્યા છે, જે ભારતને AI-મૂળ ડિજિટલ અર્થતંત્ર બનાવવા તરફ લઈ જઈ રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે તેના વાર્ષિક કાર્યક્રમમાં રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ નામની નવી AI ટેકનોલોજી લોન્ચ કરી. આ પ્રસંગે મુકેશ અંબાણીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું - Jio ભારતની AI ક્રાંતિનું નેતૃત્વ કરશે. અમારું લક્ષ્ય એ છે કે AI દરેક જગ્યાએ અને દરેક માટે હોવું જોઈએ.

મેટા અને ગુગલ સાથે AI ભાગીદારી
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે તેની 48મી AGM માં ગુગલ અને મેટા સાથે બે મોટી AI-કેન્દ્રિત ભાગીદારીની જાહેરાત કરી. આ બે અમેરિકન ટેક કંપનીઓના CEO - સુંદર પિચાઈ અને માર્ક ઝુકરબર્ગે આ અંગે અલગ અલગ ભાષણો આપ્યા છે.

રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ એ રિલાયન્સની એક નવી કંપની છે જે સંપૂર્ણપણે AI સંબંધિત કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ એ રિલાયન્સની એક નવી કંપની છે જે સંપૂર્ણપણે AI સંબંધિત કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. (Image Credit: YouTube/Reliance Update)

ગુગલ સાથેની ભાગીદારી હેઠળ, રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ હવે ભારતમાં AI-તૈયાર ડેટા સેન્ટરો સ્થાપશે. આ સેન્ટરોમાં ગૂગલની કમ્પ્યુટિંગ પાવર, રિલાયન્સની સ્વચ્છ ઉર્જા અને જિયોની અદ્યતન કનેક્ટિવિટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

આ અંગે, ગૂગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈએ કહ્યું કે, "ભારતમાં AI ની શક્યતાઓ ખૂબ જ સારી છે. તેમણે કહ્યું કે, "ગુગલ અને રિલાયન્સ AI ની મદદથી તેમની કંપનીના તમામ વ્યવસાયિક ક્ષેત્રો - જેમ કે ઊર્જા, રિટેલ ટેલિકોમ અને નાણાકીય સેવાઓ - ને પરિવર્તિત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે."

રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ એ રિલાયન્સની એક નવી કંપની છે જે સંપૂર્ણપણે AI સંબંધિત કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ એ રિલાયન્સની એક નવી કંપની છે જે સંપૂર્ણપણે AI સંબંધિત કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. (Image Credit: Reliance Update)

સુંદર પિચાઈએ વધુમાં કહ્યું, "AI અપનાવવા માટે, અમે સંયુક્ત રીતે જામનગરમાં એક નવું ક્લાઉડ રીઝન બનાવી રહ્યા છીએ, જે સંપૂર્ણપણે રિલાયન્સને સમર્પિત હશે. તેમાં ગૂગલ ક્લાઉડની વિશ્વ-સ્તરીય AI ક્ષમતાઓ હશે. તે રિલાયન્સની સ્વચ્છ ઉર્જા પર ચાલશે અને જિયોના નેટવર્ક સાથે જોડાયેલ હશે."

આનો અર્થ એ છે કે હવે રિલાયન્સ ફક્ત ઇન્ટરનેટ કે 5G ની દોડમાં જ નહીં, પણ ડીપ-ટેકની દોડમાં પણ જોડાવા જઈ રહ્યું છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે તેના વાર્ષિક કાર્યક્રમમાં રિલાયન્સ ઇન્ટેલિજન્સ સાથે બીજી ઘણી બાબતોની જાહેરાત કરી છે.

Jio PC - ટીવી પર ચાલતું ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટર
રિલાયન્સે થોડા અઠવાડિયા પહેલા Jio PC લોન્ચ કર્યું હતું, જેના વિશે અમે તમને માહિતી પણ આપી હતી. Jio PC એક વર્ચ્યુઅલ કમ્પ્યુટર છે, જે તમારા ટીવીને કમ્પ્યુટરમાં ફેરવે છે. આ માટે, તમારી પાસે ફક્ત Jio સેટ ટોપ બોક્સ હોવું જરૂરી છે. તે કીબોર્ડ અને માઉસને પણ સપોર્ટ કરે છે. તેની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે વપરાશકર્તાઓને Jio PC દ્વારા તેમના ટીવીને ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટર અથવા વર્ચ્યુઅલ કોમ્પ્યુટર તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે કોઈ વધારાના પૈસા ખર્ચવાની જરૂર નથી. તે Pay-as-you-use મોડેલ પર કામ કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારે જેટલા પૈસા વાપરો તેટલા પૈસા ચૂકવવા પડશે. જો તમને જરૂર હોય, તો તમે કમ્પ્યુટિંગ પાવર પણ વધારી શકો છો.

Jio PC - ટીવી પર ચાલતું ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટર
Jio PC - ટીવી પર ચાલતું ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટર (Image Credit: YouTube/Reliance Update)

Jio ફ્રેમ્સ - સ્માર્ટ ચશ્મા
રિલાયન્સ AGM 2025 માં, મુકેશ અંબાણીના પુત્ર આકાશ અંબાણીએ Jio Frames પણ રજૂ કર્યા. આ એઆઈ-સંચાલિત ચશ્મા ફક્ત ભારત માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. તે ફક્ત ફોટા અને વિડિઓ લેવા પૂરતા મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેનો ઉપયોગ સીમાચિહ્નો વિશે માહિતી મેળવવા માટે પણ થઈ શકે છે. તે પુસ્તકની સમરી પણ કહી શકે છે, વાનગીઓ કહી શકે છે, કોલ કરી શકે છે, સંગીત વગાડી શકે છે અને આવા ઘણા બધા કાર્યો કરી શકે છે. તેને લોન્ચ કરતી વખતે, આકાશ અંબાણીએ કહ્યું, "બુદ્ધિ ફક્ત તમારા ખિસ્સામાં જ નહીં પણ તમારી આંખોની સામે પણ હોવી જોઈએ."

Jio ફ્રેમ્સ - સ્માર્ટ ચશ્મા
Jio ફ્રેમ્સ - સ્માર્ટ ચશ્મા (Image Credit: YouTube/Reliance Update)

રિયા જિયો હોટસ્ટાર પર આવે છે
જિયો હોટસ્ટાર પર કોઈપણ વિડિઓ સામગ્રી શોધવાનું હવે ખૂબ જ સરળ બની ગયું છે. રિલાયન્સે આ માટે એક સર્ચ આસિસ્ટન્ટ રજૂ કર્યું છે, જે તમારો અવાજ સાંભળશે અને તમે જે વિડિઓ સામગ્રી માંગી છે તે શોધી કાઢશે. આ વોઇસ સર્ચ આસિસ્ટન્ટનું નામ રિયા છે. તે તમારી વાણી અને વિચારસરણીને સમજે છે. કંપનીએ તેનો ડેમો બતાવ્યો, જેમાં તે જોવામાં આવ્યું કે તે વપરાશકર્તાની વાણી કેવી રીતે સમજે છે અને પછી તે જ સામગ્રી બતાવે છે. તેને શોધે છે અને દૂર કરે છે.

વોઇસ પ્રિન્ટ ફીચર
જિયો હોટસ્ટારમાં એક નવું વોઇસ પ્રિન્ટ ફીચર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. જિયો હોટસ્ટારમાં હવે એઆઈ-સંચાલિત વોઇસ ક્લોનિંગ અને લિપ સિંક ટેકનોલોજી છે. આનો અર્થ એ છે કે હવે ડબિંગને બદલે, તમારા મનપસંદ સ્ટાર્સ તમારી ભાષા સંપૂર્ણ લિપમાં બોલશે. પોતાના અવાજમાં સિંક કરો.

Jio Hotstarમાં JioLenZ નામનું એક નવું ફીચર
Jio Hotstarમાં JioLenZ નામનું એક નવું ફીચર (Image Credit: Reliance Update)

JioLenZ અને MaxView 3.0
Jio Hotstar એ JioLenZ નામનું એક નવું ફીચર પણ રજૂ કર્યું છે, જેના દ્વારા તમે આ OTT પ્લેટફોર્મ પર બહુવિધ વ્યુઇંગ એંગલમાં કન્ટેન્ટ જોઈ શકો છો. તમે તેને જે રીતે જોવા માંગો છો તે રીતે જોઈ શકો છો. આ ઉપરાંત, Jio Hotstar એ MaxView 3.0 નામનું ફીચર પણ રજૂ કર્યું છે, જે ખાસ કરીને ક્રિકેટ ચાહકો માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ ફીચરની મદદથી, ક્રિકેટ ચાહકો મોબાઇલ પર વર્ટિકલ મોડમાં મેચ જોઈ શકે છે. તે લાઇવ સ્કોરકાર્ડ, ઇન્સ્ટન્ટ હાઇલાઇટ્સ, મલ્ટીપલ કેમેરા એંગલ, ભાષા વિકલ્પો અને સ્વાઇપ-આધારિત નેવિગેશનની સુવિધા પણ પ્રદાન કરશે.

