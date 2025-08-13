ETV Bharat / technology

Realme P4 5G અને P4 Proમાં 7,000mAh બેટરી અને 144Hz ડિસ્પ્લે હશે, જાણો કેટલી હશે કિંમત - REALME P4 5G SERIES INDIA LAUNCH

Realme એક નવી ફોન સીરીઝ લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. લોન્ચ પહેલા જ આ ફોનની કિંમત અને સ્પેસિફિકેશન્સ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

Published : August 13, 2025 at 2:07 PM IST

હૈદરાબાદ: Realme ભારતમાં એક નવી ફોન સીરીઝ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ ફોનનું નામ Realme P4 5G સીરીઝ છે. કંપની આવતા અઠવાડિયે ભારતમાં આ ફોન સીરીઝ લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. કંપનીએ આ ફોન સીરીઝ માટે ફ્લિપકાર્ટ પર એક માઈક્રોસાઈટ રિલીઝ કરી છે, જેના દ્વારા એક ટીઝર પણ સામે આવ્યું છે. હવે કંપનીએ તેની આગામી ફોન સીરીઝની કેટલીક વિગતો પણ શેર કરી છે. ચાલો તમને તેના વિશે જણાવીએ.

Realme P4 5G અને P4 Pro ને Realme P4 5G સીરીઝમાં લોન્ચ કરી શકાય છે અને કંપનીએ આ ફોનની વિગતોની પુષ્ટિ કરી છે. આ સીરીઝના સ્ટાન્ડર્ડ વેરિઅન્ટ એટલે કે Realme P4 5G પ્રોસેસર માટે MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G ચિપસેટનો ઉપયોગ કરશે. આ ફોનમાં 6.77-ઇંચનો હાઇપરગ્લો AMOLED ડિસ્પ્લે છે, જે ફુલ HD પ્લસ રિઝોલ્યુશન સાથે આવે છે. આ સ્ક્રીનનો રિફ્રેશ રેટ 144Hz છે અને તેની પીક બ્રાઇટનેસ 4,500 nits છે. આ ફોન સીરીઝ ભારતમાં 20 ઓગસ્ટ 2025 ના રોજ બપોરે 12 વાગ્યે લોન્ચ કરવામાં આવશે.

બંને ફોનમાં 7,000mAh બેટરી હશે

Realme P4 5G માં 7,000mAh ટાઇટન બેટરી છે, જે 80W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે આવશે. કંપનીએ દાવો કર્યો છે કે વપરાશકર્તાઓ આ ફોન પર 11 કલાક સુધી BGMI રમી શકે છે. આ ઉપરાંત, કંપનીએ એવો પણ દાવો કર્યો છે કે આ ફોનની બેટરી 25 મિનિટમાં 50 ટકા સુધી ચાર્જ થઈ શકે છે. આ ફોન રિવર્સ ચાર્જિંગ, AI સ્માર્ટ ચાર્જિંગ અને બાયપાસ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે પણ આવે છે. ફોનના થર્મલ્સને જાળવવા માટે કંપનીએ ફોનમાં 7,000 ચોરસ મીમી એરફ્લો VC કૂલિંગ સિસ્ટમ પણ આપી છે.

Realme P4 Pro 5G વિશે વાત કરીએ તો, આ ફોનની સ્ક્રીન સાઈઝની વિગતો જાણીતી નથી, પરંતુ તેમાં HypeGlow AMOLED 4D Curve + ડિસ્પ્લે હશે, જેનો રિફ્રેશ રેટ 144Hz છે. આ ફોનની પીક બ્રાઇટનેસ 6,500 nits છે અને તે HDR10+ સર્ટિફિકેશન સાથે આવે છે. આ ફોનને આંખની સુરક્ષા માટે TÜV Rheinland તરફથી પ્રમાણપત્ર પણ મળ્યું છે.

આ Realme શ્રેણીના Pro વેરિઅન્ટમાં, કંપનીએ Snapdragon 7 Gen 4 ચિપસેટ આપ્યો છે, જે સમર્પિત HyperVision AI GPU સાથે આવે છે. કંપનીનું કહેવું છે કે ફોનની જાડાઈ 7.68mm છે. આ ફોનમાં 7,000mAh બેટરી પણ હશે, જે 80W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે આવશે. કંપનીનો દાવો છે કે આ ફોન પર 90FPS પર 8 કલાકથી વધુ સમય માટે BGMI ચલાવી શકાય છે. આ ફોનમાં પણ કંપનીએ કૂલિંગ સિસ્ટમ માટે Realme P4 5G જેવા ફીચર્સ આપ્યા છે. Realme ના માર્કેટિંગ હેડના જણાવ્યા અનુસાર, કંપની 30,000 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતે Realme P4 5G અને P4 Pro 5G લોન્ચ કરી શકે છે.

