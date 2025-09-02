ETV Bharat / technology

Realme 15T ભારતમાં લૉન્ચ, 7000mAh બેટરી અને 50MP કેમેરા, જાણો વધુ ફિચર્ચ અને કિંમત - REALME 15T PRICE IN INDIA

Realme 15Tમાં દમદાર બેટરી, જબરદસ્ત કેમેરા અને કૂલિંગ સિસ્ટમ છે, જે ગેમિંગ અને વીડિયો માટે ખુબ જ શ્રેષ્ઠ છે.

Realme 15T ભારતમાં લૉન્ચ
Realme 15T ભારતમાં લૉન્ચ (ફોટો સૌજન્ય Realme)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 5:25 PM IST

હૈદરાબાદ: Realme એ ભારતમાં એક નવો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે. આ ફોન બજેટ રેન્જ અને એન્ટ્રી-લેવલ મિડરેન્જ સેગમેન્ટનો ફોન છે. આ ફોનનું નામ Realme 15T છે. આમાં, ગ્રાહકોને 7000mAh બેટરી સાથે 60W SuperVOOC ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ, પાછળના ભાગમાં 50MP ડ્યુઅલ કેમેરા સેટઅપ અને ફ્રન્ટમાં સેલ્ફી અને વીડિયો કોલિંગ માટે 50MP ફ્રન્ટ કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે.

આ ઉપરાંત, તેમાં પ્રોસેસર માટે MediaTek Dimensity 6400 SoC ચિપસેટ છે, જે 12GB RAM સાથે આવે છે. આ ફોનની કિંમત 20,999 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, જે 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ આપે છે. કંપનીએ આ ફોન પર ઘણી લોન્ચ ઑફર્સ પણ આપી છે, જેની મદદથી તમે આ ફોનને તેનાથી પણ ઓછી કિંમતે ખરીદી શકો છો. ચાલો તમને આ ફોન વિશે જણાવીએ.

Realme 15Tના ફિચર્સ

Realme 15T 5G માં 6.57-ઇંચ 4R કમ્ફર્ટ+ AMOLED ડિસ્પ્લે છે, જે 10-બીટ કલર ડેપ્થ અને 1.07 બિલિયન કલર સપોર્ટ સાથે આવે છે. તેનો સ્ક્રીન ટુ બોડી રેશિયો 93% છે. તે અલ્ટ્રા સ્લિમ બેઝલ્સ સાથે આવે છે. આ ફોનની જાડાઈ 7.79mm છે.

આ ફોનમાં પ્રોસેસર માટે મીડિયાટેક ડાયમેન્સિટી 6300 પ્રોસેસર છે, જે 12GB સુધીની રેમ અને 256 GB સુધીની ઓનબોર્ડ સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. આ ફોનમાં થર્મલ ગ્રેફાઇટ સાથે 6050mm² એરફ્લો VC કૂલિંગ સિસ્ટમ એરિયા પણ છે. આ ઉપરાંત, ફોનને પાણી અને ધૂળથી બચાવવા માટે IP66 / IP68 / IP69 ફીચર પણ આપવામાં આવ્યું છે.

Realme 15T 5Gની પાછળ 50MP (50 મેગા પિક્સલ)નો બેક કેમેરા છે, જે 2MP સેન્સર સાથે આવે છે. ફોનમાં સેલ્ફી અને વિડીયો કોલિંગ માટે 50MPનો ફ્રન્ટ કેમેરા છે, જે AI Edit Genie, AI Snap Mode, AI Landscape, AI Eraser અને AI Smart Image Matting જેવી ઘણી AI સુવિધાઓ સાથે આવે છે. આ ફોનનું વજન 181 ગ્રામ છે. ફોનમાં 7000mAh બેટરી અને 60W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ પણ છે.

ફીચરવિશેષતા
ડિસ્પ્લે6.57-ઇંચ 4R કમ્ફર્ટ+ AMOLED ડિસ્પ્લે છે, 4000 નિટ્સ બ્રાઈટનેસ
પ્રોસેસરમીડિયાટેક ડાયમેન્સિટી 6300 Max
કૂલિંગ સિસ્ટમથર્મલ ગ્રેફાઇટ સાથે 6050mm² એરફ્લો VC કૂલિંગ સિસ્ટમ એરિયા
પાણી-ધૂળ સામે રક્ષણIP66 / IP68 / IP69
રિયર કેમેરા50MP મેઈન કેમેરા + 2MP સેન્સર
ફ્રંટ કેમેરા 50MP
AI કેમેરા ફીચર્સ AI Edit Genie, AI Snap Mode, AI Landscape, AI Eraser અને AI Smart Image Matting
બેટરી બેકઅપ 7000mAh બેટરી
ચાર્જિંગ60W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ
વજન181 ગ્રામ

વેરિઅન્ટ્સ, કિંમત, વેચાણ અને ઑફર્સ

  • આ ફોનનો પહેલો વેરિઅન્ટ 8GB RAM + 128GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે, જેની કિંમત 22,999 રૂપિયા છે. આ ફોનનો બીજો વેરિઅન્ટ 8GB RAM + 256GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે, જેની કિંમત 24,999 રૂપિયા છે.
  • આ ફોનનો ત્રીજો વેરિઅન્ટ 12GB RAM + 256GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે, જેની કિંમત 24,999 રૂપિયા છે. આ ફોન ફ્લોઇંગ સિલ્વર, સિલ્ક બ્લુ અને સ્યુટ ટાઇટેનિયમ કલર વિકલ્પોમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે.
  • આ ફોન 2 સપ્ટેમ્બરથી 5 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પ્રી-બુકિંગ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો છે. આ ફોનનો પહેલો સેલ 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ મધ્યરાત્રિ 12:00 AM થી 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 11:59 વાગ્યા સુધી યોજાશે.
વેરિયન્ટમૂળ કિંમતઓનલાઈન કિંમત
8GB RAM + 128GB સ્ટોરેજ20,99918,999
8GB RAM + 256GB સ્ટોરેજ22,99920,999
12GB RAM + 256GB સ્ટોરેજ24,99922,999

આ ફોન ફ્લિપકાર્ટ, રિયલમી ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ અને ઑફલાઇન રિટેલ સ્ટોર્સ પરથી ખરીદી શકાય છે. પસંદગીના બેંક કાર્ડથી આ ફોન ખરીદવા પર 2000 રૂપિયાનું ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ગ્રાહકો ક્રેડિટ કાર્ડ EMI શોપિંગ દ્વારા 2000 રૂપિયાનું ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ પણ મેળવી શકે છે. આ ઉપરાંત, વપરાશકર્તાઓને રિટેલ સ્ટોર્સમાંથી ફુલ સ્વાઇપ પર 1000 રૂપિયાનું ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળશે.

