નવી 2025 Mahindra Bolero Neo ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવી, જાણો તેની નવી સુવિધાઓ અને કિંમત વિશે
મહિન્દ્રાએ ભારતમાં તેની નવી 2025 મહિન્દ્રા બોલેરો નીઓ લોન્ચ કરી છે. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹8.49 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
Published : October 6, 2025 at 6:46 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્વદેશી SUV ઉત્પાદક મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ ભારતમાં તેની નવી 2025 મહિન્દ્રા બોલેરો નીઓ લોન્ચ કરી છે. કંપનીએ આ કાર ₹8.49 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ની શરૂઆતની કિંમતે લોન્ચ કરી છે. આ અપડેટેડ સબ-4-મીટર લેડર-ફ્રેમ SUVમાં નાના કોસ્મેટિક ફેરફારો અને નવી સુવિધાઓ છે, જ્યારે તેનું એન્જિન સેટઅપ જાળવી રાખવામાં આવ્યું છે. SUV લાઇનઅપમાં એક નવું ટોપ-સ્પેક N11 ટ્રીમ પણ ઉમેરવામાં આવ્યું છે.
2025 મહિન્દ્રા બોલેરો નીઓની બાહ્ય ડિઝાઇન
નવી બોલેરો નીઓમાં એક નવું ફ્રન્ટ ફેસિયા છે, જેમાં ચાંદીના આડા ઉચ્ચારો સાથે નવી ગ્રિલ ડિઝાઇન છે. તેમાં નવા 16-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ પણ છે. આ સબ-૪-મીટર SUVનું બોક્સી, મજબૂત સિલુએટ અને ટેલગેટ-માઉન્ટેડ સ્પેર વ્હીલ તેની મજબૂત બોલેરો ઓળખ જાળવી રાખે છે.
કંપનીએ નવી મહિન્દ્રા બોલેરો નીઓ નવા બાહ્ય રંગ વિકલ્પોમાં રજૂ કરી છે, જેમાં જીન્સ બ્લુ અને કોંક્રિટ ગ્રેનો સમાવેશ થાય છે. તે હાલના ડાયમંડ વ્હાઇટ, સ્ટીલ્થ બ્લેક, પર્લ વ્હાઇટ અને રોકી બેજ સાથે વેચવામાં આવશે. ડ્યુઅલ-ટોન રંગ વિકલ્પ હવે ઉપલબ્ધ છે.
2025 મહિન્દ્રા બોલેરો નીઓ આંતરિક અને સુવિધાઓ
નવી બોલેરોમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ અપડેટ્સ તેના કેબિનમાં જોવા મળે છે. મહિન્દ્રા બોલેરો નીઓમાં હવે 9-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ છે, જે અગાઉના 7-ઇંચ યુનિટ કરતાં સુધારો છે. તે હવે એન્ડ્રોઇડ ઓટો અને કારપ્લે કનેક્ટિવિટીને સપોર્ટ કરે છે.
SUVમાં રીઅરવ્યુ કેમેરા પણ છે. કારના કેબિનમાં એક નવી ડ્યુઅલ-ટોન થીમ છે, જેમાં ડેશબોર્ડના ઉપરના ભાગમાં કાળો અને મધ્યમાં બેજ રંગ છે, અને એક નવો USB-C ચાર્જિંગ પોર્ટ ઉમેરવામાં આવ્યો છે.
2025 મહિન્દ્રા બોલેરો નીઓ એન્જિન અને વિશિષ્ટતાઓ
2025 બોલેરો નીઓનું એન્જિન હાલના 1.5-લિટર, 3-સિલિન્ડર mHawk 100 ડીઝલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે, જે 99 bhp અને 260 Nm પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે. મહિન્દ્રાનો દાવો છે કે નવા સસ્પેન્શન અપગ્રેડ અને બ્રેક ડાયનેમિક્સને કારણે રાઇડ ગુણવત્તા અને હેન્ડલિંગ સ્થિરતામાં સુધારો થયો છે.
