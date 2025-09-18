મારુતિની નવરાત્રી ભેટ: કારના ભાવમાં રુ.1 લાખ સુધીનો ઘટાડો, જુઓ કઈ કારના ભાવમાં કેટલો ઘટાડો?
મારુતિ સુઝુકીના જણાવ્યા અનુસાર, 22 સપ્ટેમ્બરથી ગ્રાહકોને નવા GST દરો અનુસાર કિંમત ઘટાડાનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે.
નવી દિલ્હી : ભારતની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની, મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાએ બુધવારે તેની સમગ્ર મોડેલ રેન્જમાં કિંમતોમાં મહત્તમ રુ.1,29,600 સુધીનો ઘટાડો જાહેર કર્યો છે, જે 22 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ થશે. આ યોજના તાજેતરમાં લાગુ કરાયેલા GST દર ઘટાડાનો સંપૂર્ણ લાભ ગ્રાહકોને પહોંચાડવાની છે. કંપનીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે નાની કારના મોડેલો પર વધારાના ભાવ ઘટાડા લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. જેનાથી ટુ-વ્હીલર વપરાશકર્તાઓ માટે કાર ખરીદવાનું સરળ બનશે અને મોટરાઇઝેશનને પ્રોત્સાહન મળશે.
મુખ્ય મોડેલો માટે નવી કિંમતમાં ઘટાડો નીચે મુજબ છે:
- એસ-પ્રેસો : રુ.1,29,600 સુધી
- અલ્ટો K10 : રુ.1,07,600 સુધી
- સેલેરિયો : રુ.94,100 સુધી
- વેગન-આર : રુ.79,600 સુધી
- ઇગ્નિસ : રુ.71,300 સુધી
પ્રીમિયમ હેચબેક અને SUV મોડેલ્સ પર ડિસ્કાઉન્ટ
- સ્વિફ્ટ : રુ.84,600 સુધી
- બલેનો : રુ.86,100 સુધી
- ટુર એસ : રુ.67,200 સુધી
- ડિઝાયર : રુ.87,700 સુધી
- ફ્રાંક્સ : રુ.1,12,600 સુધી
- બ્રેઝા : રુ.1,12,700 સુધી
- ગ્રાન્ડ વિટારા : રુ.1,07,000 સુધી
- જિમ્ની : રુ.51,900 સુધી
- એર્ટિગા : રુ.46,400 સુધી
- XL6 : રુ.52,000 સુધી
કોમર્શિયલ વાહનો અને અન્ય મોડેલો પર કપાત
- ઇન્વિક્ટો : રુ. 61,700 સુધી
- ઇકો : રુ. 68,000 સુધી
- સુપર કેરી એલસીવી : રુ. 52,100 સુધી
મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયાના સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (માર્કેટિંગ અને સેલ્સ) પાર્થો બેનર્જીએ વર્ચ્યુઅલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે 8.5% GST લાભ ઉપરાંત નાની કારના ભાવમાં વધારાનો ઘટાડો ટુ-વ્હીલર વપરાશકર્તાઓને કાર તરફ સ્વિચ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.
"ભારતમાં મોટરાઇઝેશન વધારવા માટે આનાથી સારો સમય બીજો કોઈ ન હોઈ શકે. પ્રતિ વ્યક્તિ કારનો પ્રવેશ દર 1,000 લોકો દીઠ માત્ર 34 છે, બજારમાં આ પગલું વધુ મહત્વપૂર્ણ છે."
બેનર્જીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, "એન્ટ્રી-લેવલ કારના ભાવ ઘટાડવાથી આ સેગમેન્ટ સ્થિર થશે. જેમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વેચાણમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વધુમાં, કારના ભાગો અને સેવાઓ પર GST ઘટાડાથી ગ્રાહકોને તેમની માલિકીની કુલ કિંમત ઘટાડીને ફાયદો થશે.
કંપની આ વ્યૂહાત્મક કિંમત નિર્ધારણ પહેલ માટે તેના ચેનલ ભાગીદારોને પણ વળતર આપશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આગામી નાણાકીય વર્ષમાં પેસેન્જર વાહન બજાર 6 થી 7% ના CAGR પર ફરી ઉભરી આવશે. BSE પર મારુતિ સુઝુકીના શેર લગભગ ફ્લેટ રુ.15,802 પ્રતિ શેર પર બંધ થયા."
