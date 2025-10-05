મારુતિ સુઝુકી વિશ્વની ટોચની 10 સૌથી મૂલ્યવાન કાર ઉત્પાદકોમાં સામેલ થઈ
મારુતિ સુઝુકી હવે વિશ્વની 9મી સૌથી મૂલ્યવાન કાર ઉત્પાદક કંપની બની ગઈ છે. મારુતિ સુઝુકીનું બજાર મૂડીકરણ ₹5.03 ટ્રિલિયન છે.
Published : October 5, 2025 at 4:56 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની, મારુતિ સુઝુકી, બજાર મૂલ્યાંકનમાં નોંધપાત્ર ઉછાળાને કારણે હવે વિશ્વની 9મી સૌથી મૂલ્યવાન કાર ઉત્પાદક કંપની બની ગઈ છે. કંપનીએ આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ અને વેચાણમાં થયેલા વધારાનું શ્રેય 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ લાગુ કરાયેલા GST 2.0 સુધારાઓને આપ્યું છે.
મારુતિ સુઝુકી ગ્લોબલ ઓટો એલીટમાં જોડાઈ
રસપ્રદ વાત એ છે કે, ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, કોઈ ભારતીય ઓટોમેકર બજાર મૂલ્યાંકન દ્વારા વૈશ્વિક ટોચના દસમાં પ્રવેશી છે. જાપાનની સુઝુકી મોટર કોર્પ.ની ભારતીય પેટાકંપની, મારુતિ સુઝુકી હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓટોમોટિવ દિગ્ગજો સાથે ખભા મિલાવીને ઉભી છે.
સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં, મારુતિ સુઝુકીનું બજાર મૂડીકરણ ₹5.03 ટ્રિલિયન અથવા આશરે US$56.7 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. આ રકમ ફોક્સવેગનના US$54.3 બિલિયન અને ફોર્ડના US$47.7 બિલિયનને વટાવી ગઈ.
નોંધનીય છે કે, આ રકમ તેની પેરેન્ટ કંપની, સુઝુકી મોટર કોર્પ.ના મૂલ્યાંકન કરતાં પણ વધુ છે, જે મારુતિ સુઝુકીમાં 58.19 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે અને તેનું મૂલ્ય US$28.7 બિલિયન છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે 17મા ક્રમે છે.
આ સીમાચિહ્ન દર્શાવે છે કે ભારતની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપનીએ તેની પેરેન્ટ કંપનીને સ્કેલ અને પ્રભાવમાં કેવી રીતે પાછળ છોડી દીધી છે. 4 મીટરથી ઓછી કાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, મારુતિ સુઝુકી આ સેગમેન્ટ પર GST ઘટાડાનો લાભ મેળવવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે.
મારુતિ સુઝુકી ઝડપથી વૃદ્ધિ કરી રહી છે
આ વૃદ્ધિ માત્ર કંપનીના બજાર મૂલ્યમાં જ નહીં પરંતુ તેના સ્ટોક પ્રદર્શનમાં પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે. અહેવાલો અનુસાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, મારુતિ સુઝુકીના શેરનો ભાવ ₹10,725 થી વધીને ₹16,435 થયો, જે 53.2 ટકાનો વધારો હતો, જે નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સના 43.5 ટકાના વધારા કરતાં ઘણો આગળ છે. રોકાણકારોનો વિશ્વાસ સતત નાણાકીય કામગીરી, વ્યૂહાત્મક પ્રોડક્ટ લોન્ચ અને નીતિગત ફેરફારોને સમયસર અનુકૂલન દ્વારા પ્રેરિત થાય છે.
મારુતિ સુઝુકીની વ્યૂહરચના શું છે?
મારુતિ સુઝુકી વધુ બજારહિસ્સો મેળવવા માટે તેની SUV લાઇનઅપનો પણ વિસ્તાર કરી રહી છે. નોંધનીય છે કે મારુતિ સુઝુકીએ તાજેતરમાં પેટ્રોલ, CNG, હાઇબ્રિડ અને 4WD વિકલ્પોમાં તેની નવી મારુતિ વિક્ટોરિસ SUV લોન્ચ કરી છે, જ્યારે મારુતિ e-Vitara ઇલેક્ટ્રિક SUV EV સેગમેન્ટમાં કંપનીના પગપેસારાને મજબૂત બનાવે છે.
