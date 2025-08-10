Essay Contest 2025

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq આવૃત્તિ જાહેર, મેટ બ્લેક ફિનિશમાં થઈ રજૂ - GRAND VITARA PHANTOM BLAQ EDITION

Maruti Suzuki તેની Grand Vitaraનું Phantom Blaq એડિશન રજૂ કરવા જઈ રહી છે. તેની કિંમત હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

Maruti Grand Vitara
Maruti Grand Vitara (Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ: આ દિવસોમાં મોટાભાગના કાર ઉત્પાદકો તેમની કારના બ્લેક એડિશન લોન્ચ કરવાની દોડમાં છે. ભારતની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની Maruti Suzuki પણ આ યાદીમાં જોડાઈ ગઈ છે. આ ક્રમમાં Maruti Grand Vitara એસયુવીને એક નવું ઓલ-બ્લેક કોસ્મેટિક પેકેજ આપવામાં આવ્યું છે, જેને કંપનીએ Phantom Blaq એડિશન તરીકે રજૂ કર્યું છે.

Grand Vitaraનું આ નવું એડિશન સ્પર્ધાત્મક બ્રાન્ડ્સ દ્વારા ઘણી બ્લેક-આઉટ SUV ના લોન્ચિંગ અને મારુતિ સુઝુકીના નેક્સા પ્રીમિયમ રિટેલ નેટવર્કની 10મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીના અનુસંધાનમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. Grand Vitara Phantom Blaq એડિશનની લોન્ચિંગ વિગતો અને કિંમત હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

Maruti Grand Vitara
Maruti Grand Vitara (Maruti Suzuki)

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq એડિશન ડિઝાઇન

અપેક્ષા મુજબ, ટોપ-સ્પેસિફિકેશન Grand Vitara Alpha+ સ્ટ્રોંગ હાઇબ્રિડ વેરિઅન્ટ પર આધારિત, Phantom Blaq એડિશનમાં નવી મેટ બ્લેક પેઇન્ટ ફિનિશ છે જે અન્ય કોઈપણ વેરિઅન્ટ પર ઉપલબ્ધ નહીં હોય. આ એડિશનમાં બ્લેક-આઉટ 17-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ છે. ઉપરાંત, બેલ્ટલાઇન અને મારુતિ સુઝુકી લોગો સિવાય, બોડીની આસપાસની દરેક ક્રોમ ડિટેલ કાળા રંગમાં ફિનિશ કરવામાં આવી છે.

Maruti Grand Vitara
Maruti Grand Vitara (Maruti Suzuki)

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq એડિશનનું ઇન્ટિરિયર:

તેના ઇન્ટિરિયર વિશે વાત કરીએ તો Maruti Grand Vitara Phantom Blaq એડિશનમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે SUVના મજબૂત હાઇબ્રિડ વેરિઅન્ટમાં પહેલાથી જ ચામડા અને શેમ્પેઈન ગોલ્ડ ટ્રીમ પીસથી સજ્જ ઓલ-બ્લેક કેબિન છે.

Maruti Grand Vitara
Maruti Grand Vitara (Maruti Suzuki)

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq એડિશનનું ઇન્ટિરિયર:

તેના ઇન્ટિરિયર વિશે વાત કરીએ તો Maruti Grand Vitara Phantom Blaq એડિશનમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે SUVના મજબૂત હાઇબ્રિડ વેરિઅન્ટમાં પહેલાથી જ ચામડા અને શેમ્પેઈન ગોલ્ડ ટ્રીમ પીસથી સજ્જ ઓલ-બ્લેક કેબિન છે.

Maruti Grand Vitara
Maruti Grand Vitara (Maruti Suzuki)

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq એડિશનની વિશેષતાઓ

આ ઉપરાંત, ગ્રાન્ડ વિટારા ફેન્ટમ બ્લેકની વિશેષતા સૂચિમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તેમાં વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો સાથે 9-ઇંચની ઇન્ફોટેનમેન્ટ ટચસ્ક્રીન, પેનોરેમિક સનરૂફ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, હેડ-અપ ડિસ્પ્લે, વાયરલેસ ચાર્જર, 2 ટ્વિટર સાથે 4-સ્પીકર ક્લેરિયન સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને અન્ય સુવિધાઓ મળે છે.

Maruti Grand Vitara
Maruti Grand Vitara (Maruti Suzuki)

Maruti Grand Vitara Phantom Blaq એડિશનની પાવરટ્રેન:

જેમ આપણે ઉપર આ સ્પેશિયલ એડિશન વિશે ઉલ્લેખ કર્યો છે, ગ્રાન્ડ વિટારા ફેન્ટમ બ્લેક એડિશન ફક્ત આ SUV ના મજબૂત હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેન સાથે જ ઓફર કરવામાં આવે છે, તેથી તેમાં 1.5-લિટર, 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 0.76kWh લિથિયમ-આયન બેટરી અને ફ્રન્ટ-માઉન્ટેડ ઇલેક્ટ્રિક મોટર સાથે જોડાયેલું છે. આ સેટઅપ કુલ 115 bhp પાવર ઉત્પન્ન કરે છે, અને e-CVT ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર 27.97 kmpl સુધીની માઇલેજ આપે છે.

