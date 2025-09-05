ETV Bharat / technology

આ મંત્રીને મળી ભારતની પહેલી Tesla Model Yની ડિલિવરી, જાણો શું છે કિંમત અને ફીચર્સ

મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈકે મુંબઈના ટેસ્લા શોરૂમમાંથી તેમની પહેલી ટેસ્લા મોડેલ વાયની ડિલિવરી લીધી છે.

મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈક મોડેલ Y ની ડિલિવરી લઈ રહ્યા છે.
મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈક મોડેલ Y ની ડિલિવરી લઈ રહ્યા છે. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈકે શુક્રવારે મુંબઈના બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ટેસ્લાના નવા લોન્ચ થયેલા શોરૂમમાંથી ટેસ્લા મોડેલ Yની પહેલી ડિલિવરી લીધી. તેને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) અપનાવવા અંગે જાગૃતિ લાવવાના તેમના પ્રયાસ તરીકે વર્ણવવામાં આવી રહ્યું છે.

જુલાઈમાં યુએસ ઓટોમેકર કંપનીએ ભારતમાં તેનો પહેલો શોરૂમ લોન્ચ કર્યાના એક દિવસ પછી મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈકે ટેસ્લા મોડેલ વાય બુક કરાવ્યું હતું. ડિલિવરી લેતી વખતે, તેમણે કહ્યું કે "તેઓ ગ્રીન મોબિલિટી વિશે પ્રારંભિક જાગૃતિ લાવવા તરફના પ્રતીકાત્મક પગલા તરીકે તેમના પૌત્રને આ કાર ભેટમાં આપવાની યોજના ધરાવે છે."

મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈક મોડેલ Y ની ડિલિવરી લઈ રહ્યા છે.
મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈક મોડેલ Y ની ડિલિવરી લઈ રહ્યા છે. (ETV Bharat)

પ્રતાપ સરનાઈકે કહ્યું, "મેં નાગરિકોમાં, ખાસ કરીને યુવા પેઢીમાં ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી વિશે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે ટેસ્લાની ડિલિવરી લીધી છે. હું ઈચ્છું છું કે બાળકો નાનપણથી જ આ કાર જુએ અને ટકાઉ પરિવહનનું મહત્વ સમજે."

શિવસેનાના મંત્રીએ કહ્યું કે "વડાપ્રધાનના સ્વચ્છ પરિવહન વિઝનને અનુરૂપ, મહારાષ્ટ્રે આગામી દાયકામાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો તરફ મોટા પાયે પરિવર્તનનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે." તેમણે કહ્યું કે રાજ્યએ અટલ સેતુ અને સમૃદ્ધિ એક્સપ્રેસવે પર ટોલ મુક્તિ સહિત અનેક પ્રોત્સાહનોની પણ જાહેરાત કરી છે.

Tesla Model Yની આગળની પ્રોફાઇલ
Tesla Model Yની આગળની પ્રોફાઇલ (Tesla India)

Tesla Model Yના વેરિએન્ટ અને કિંમત

Tesla Model Y (એક્સ-શોરૂમ)
સ્ટાન્ડર્ડ RWD59.89 લાખ રૂપિયા
લોન્ગ-રેન્જ RWD67.89 લાખ રૂપિયા

ટેસ્લા મોડેલ Y સ્પષ્ટીકરણો
મોડેલ Y ના સ્ટાન્ડર્ડ વર્ઝનની WLTP રેન્જ વિશે વાત કરીએ તો, તે 500 કિમી સુધીની રેન્જ આપે છે અને આ કાર ફક્ત 5.9 સેકન્ડમાં 0-100 કિમી/કલાકની ઝડપ પકડી શકે છે. આ ઉપરાંત, લાંબા રેન્જ વેરિઅન્ટની WLTP-પ્રમાણિત રેન્જ 622 કિમી હોવાનું કહેવાય છે, અને આ કાર 5.6 સેકન્ડમાં 0-100 કિમી/કલાકની ઝડપ પકડી શકે છે. બંને વેરિઅન્ટ રીઅર-વ્હીલ ડ્રાઇવ સેટઅપ સાથે આવે છે અને તેની ટોપ ગતિ 201 કિમી/કલાક હોવાનું કહેવાય છે.

Tesla Model Yની સાઈડ પ્રોફાઇલ
Tesla Model Yની સાઈડ પ્રોફાઇલ (Tesla India)

ટેસ્લા મોડેલ Y ઇન્ડિયા-સ્પેકની વિશેષતાઓ
ઇન્ડિયા-સ્પેક ટેસ્લા મોડેલ Y માં ઉપલબ્ધ ફીચર્સ વિશે વાત કરીએ તો, તેમાં 15.3-ઇંચ સેન્ટ્રલ ટચસ્ક્રીન, પાવર્ડ, હીટેડ અને વેન્ટિલેટેડ ડ્રાઇવર અને ફ્રન્ટ પેસેન્જર સીટ, પાવર્ડ ટુ-વે ફોલ્ડિંગ અને હીટેડ રીઅર સીટ, 9-સ્પીકર ઓડિયો સિસ્ટમ, 8-ઇંચ રીઅર ટચસ્ક્રીન છે.

Tesla Model Yની રિયલ પ્રોફાઇલ
Tesla Model Yની રિયલ પ્રોફાઇલ (Tesla India)

આ ઉપરાંત, કારમાં એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ, પાવર્ડ ફ્રન્ટ અને રીઅર એસી વેન્ટ્સ, 8 એક્સટીરિયર કેમેરા, પેનોરેમિક ગ્લાસ રૂફ અને અન્ય ઘણી સુવિધાઓ છે. નોંધનીય છે કે ભારતમાં, ગ્રાહકો કંપનીના પ્રખ્યાત ઓટો પાયલટ (ઓટોનોમસ ડ્રાઇવિંગ) ફીચર સાથે ટેસ્લા મોડેલ Y 6 લાખ રૂપિયાની વધારાની રકમ સાથે મેળવી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. Realme 15T ભારતમાં લૉન્ચ, 7000mAh બેટરી અને 50MP કેમેરા, જાણો વધુ ફિચર્ચ અને કિંમત
  2. E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી વાહનોની વોરંટી પર કોઈ અસર પડશે? SIAMએ વાહન માલિકોને શું કહ્યું?

For All Latest Updates

TAGGED:

TESLA MODEL Y PRICETESLA MODEL Y FEATURESTESLA MODEL Y DESIGNTESLA MODEL Y RANGEMAHARASHTRA MINISTER GETS MODEL Y

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.