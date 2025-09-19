ETV Bharat / technology

iPhone 17 ખરીદવા Apple Store બહાર લાઈનો લાગી, મુંબઈમાં ગ્રાહકો વચ્ચે જોરદાર બબાલ, જુઓ Video

iPhone 17 સિરીઝના ફોન ખરીદવાની દોડમાં, લોકો આખી રાત લાઇનમાં ઉભા રહ્યા અને ઘણી જગ્યાએ ગ્રાહકો પણ લડી રહ્યા છે.

મુંબઈમાં iPhone માટેની લાઈનમાં ગ્રાહકો ઝઘડ્યા
મુંબઈમાં iPhone માટેની લાઈનમાં ગ્રાહકો ઝઘડ્યા (X/ANI & PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: એપલે ભારતમાં તેની નવી આઇફોન 17 સિરીઝનું વેચાણ શરૂ કરી દીધું છે. એપલે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે નવા આઇફોન વેચી રહ્યા છે. એપલે હવે ભારતમાં ચાર ઓફલાઈન સ્ટોર ખોલ્યા છે, અને આજે આ બધા સ્ટોર્સમાં ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. એપલના ચાહકોમાં આઇફોન 17 સિરીઝનો ક્રેઝ એટલો બધો છે કે મુંબઈમાં ભીડને કાબુમાં રાખવી મુશ્કેલ બની રહી છે, ગ્રાહકો પણ એકબીજા સાથે લડી રહ્યા છે. ગઈકાલ રાતથી લોકો આઇફોન ખરીદવા માટે દિલ્હીના સ્ટોર પર લાઇનમાં ઉભા છે. ચાલો તમને એક વીડિયો દ્વારા બતાવીએ કે ભારતમાં ઓફલાઈન એપલ સ્ટોર્સ પર ભીડ કેટલી ભીડ છે.

આઈફોન 17 સિરીઝ માટે ભારે ક્રેઝ
આજે સવારે, પીટીઆઈએ એક વીડિયો શેર કર્યો જેમાં લોકો મુંબઈના એક એપલ સ્ટોર પર કલાકો સુધી લાઇનમાં રાહ જોતા, એકબીજા સાથે લડતા પણ દેખાતા હતા. મુંબઈમાં એપલ સ્ટોરની બહાર ભીડ એટલી તીવ્ર હતી કે ઝપાઝપી થઈ હતી, અને સુરક્ષા કર્મચારીઓને તેમને નિયંત્રિત કરવા માટે લાકડીઓનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો.

મુંબઈના એપલ સ્ટોરના બીજા વીડિયોમાં લોકો ત્રણ કે ચાર અલગ-અલગ, લાંબી લાઇનમાં ઉભા રહીને આઇફોન ખરીદવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે.

દિલ્હીના સાકેત સિટી વોક મોલમાં એપલ સ્ટોર પર પણ લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. સાકેતમાં એપલ સ્ટોરની બહાર મોલથી મુખ્ય માર્ગ સુધી લાંબી લાઇન લાગી હતી. લોકોએ ગઈ રાતથી આઇફોન ખરીદવા માટે લાઇનમાં રાહ જોતા હોવાનું જણાવ્યું હતું.

બેંગલુરુમાં એપલ સ્ટોર પર પણ પરિસ્થિતિ આવી જ છે. બેંગલુરુમાં પહેલીવાર લોકોને ઓફલાઇન એપલ સ્ટોર પર આઇફોન 17 સીરિઝના આઇફોન ખરીદવાની તક મળી રહી છે. પરિણામે, ગ્રાહકોની મોટી ભીડ ત્યાં જોવા મળી રહી છે. એપલે 2 સપ્ટેમ્બરે બેંગલુરુમાં અને પછી 4 સપ્ટેમ્બરે પુણેમાં આ મહિનાની શરૂઆતમાં એપલ સ્ટોર્સ ખોલ્યા હતા, અને આઇફોન 17 સીરિઝના ફોન ખરીદવા માટે લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.

આ વિશાળ ભીડમાંથી પસાર થતાં, સમાચાર એજન્સીઓએ કેટલાક લોકો સાથે વાત કરી જેમણે આઇફોન 17 શ્રેણીના આઇફોન ખરીદ્યા હતા. ANI ને આપેલા બાઈટમાં, મુંબઈના ગ્રાહક અમન ચૌહાણે કહ્યું, "મેં iPhone 17 Pro Max ખરીદ્યો, એક 256GB અને બીજો 1TB. હું મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યાથી લાઈનમાં રાહ જોઈ રહ્યો હતો અને હવે મને તે મળી ગયો છે. તેમાં નવી સુવિધાઓ છે. નારંગી રંગ નવો છે."

