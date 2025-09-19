iPhone 17 ખરીદવા Apple Store બહાર લાઈનો લાગી, મુંબઈમાં ગ્રાહકો વચ્ચે જોરદાર બબાલ, જુઓ Video
iPhone 17 સિરીઝના ફોન ખરીદવાની દોડમાં, લોકો આખી રાત લાઇનમાં ઉભા રહ્યા અને ઘણી જગ્યાએ ગ્રાહકો પણ લડી રહ્યા છે.
Published : September 19, 2025 at 3:06 PM IST
હૈદરાબાદ: એપલે ભારતમાં તેની નવી આઇફોન 17 સિરીઝનું વેચાણ શરૂ કરી દીધું છે. એપલે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે નવા આઇફોન વેચી રહ્યા છે. એપલે હવે ભારતમાં ચાર ઓફલાઈન સ્ટોર ખોલ્યા છે, અને આજે આ બધા સ્ટોર્સમાં ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. એપલના ચાહકોમાં આઇફોન 17 સિરીઝનો ક્રેઝ એટલો બધો છે કે મુંબઈમાં ભીડને કાબુમાં રાખવી મુશ્કેલ બની રહી છે, ગ્રાહકો પણ એકબીજા સાથે લડી રહ્યા છે. ગઈકાલ રાતથી લોકો આઇફોન ખરીદવા માટે દિલ્હીના સ્ટોર પર લાઇનમાં ઉભા છે. ચાલો તમને એક વીડિયો દ્વારા બતાવીએ કે ભારતમાં ઓફલાઈન એપલ સ્ટોર્સ પર ભીડ કેટલી ભીડ છે.
આઈફોન 17 સિરીઝ માટે ભારે ક્રેઝ
આજે સવારે, પીટીઆઈએ એક વીડિયો શેર કર્યો જેમાં લોકો મુંબઈના એક એપલ સ્ટોર પર કલાકો સુધી લાઇનમાં રાહ જોતા, એકબીજા સાથે લડતા પણ દેખાતા હતા. મુંબઈમાં એપલ સ્ટોરની બહાર ભીડ એટલી તીવ્ર હતી કે ઝપાઝપી થઈ હતી, અને સુરક્ષા કર્મચારીઓને તેમને નિયંત્રિત કરવા માટે લાકડીઓનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો.
VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene.— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
Large crowds had gathered as people waited eagerly for the iPhone 17 pre-booking.#iPhone17… pic.twitter.com/cskTiCB7yi
મુંબઈના એપલ સ્ટોરના બીજા વીડિયોમાં લોકો ત્રણ કે ચાર અલગ-અલગ, લાંબી લાઇનમાં ઉભા રહીને આઇફોન ખરીદવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે.
#WATCH | Maharashtra: A large number of people throng the Apple store in Mumbai's BKC as the company begins its iPhone 17 series sale in India from today pic.twitter.com/f6DOcZC5Yk— ANI (@ANI) September 19, 2025
દિલ્હીના સાકેત સિટી વોક મોલમાં એપલ સ્ટોર પર પણ લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. સાકેતમાં એપલ સ્ટોરની બહાર મોલથી મુખ્ય માર્ગ સુધી લાંબી લાઇન લાગી હતી. લોકોએ ગઈ રાતથી આઇફોન ખરીદવા માટે લાઇનમાં રાહ જોતા હોવાનું જણાવ્યું હતું.
#WATCH दिल्ली के साकेत स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2025
एप्पल ने आज भारत में अपने iPhone 17 सीरीज़ की बिक्री शुरू कर दी है। pic.twitter.com/XW8YB9vtuY
બેંગલુરુમાં એપલ સ્ટોર પર પણ પરિસ્થિતિ આવી જ છે. બેંગલુરુમાં પહેલીવાર લોકોને ઓફલાઇન એપલ સ્ટોર પર આઇફોન 17 સીરિઝના આઇફોન ખરીદવાની તક મળી રહી છે. પરિણામે, ગ્રાહકોની મોટી ભીડ ત્યાં જોવા મળી રહી છે. એપલે 2 સપ્ટેમ્બરે બેંગલુરુમાં અને પછી 4 સપ્ટેમ્બરે પુણેમાં આ મહિનાની શરૂઆતમાં એપલ સ્ટોર્સ ખોલ્યા હતા, અને આઇફોન 17 સીરિઝના ફોન ખરીદવા માટે લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.
#WATCH | Bengaluru, Karnataka | A customer, Gauri Shankar, says, " i have been buying iphones for the last many years. this was a great experience. this is my first time in an apple store... i am very excited and now i am waiting for iphone 18..." https://t.co/4bnjXE0jsC pic.twitter.com/4L0Q0XCURT— ANI (@ANI) September 19, 2025
આ વિશાળ ભીડમાંથી પસાર થતાં, સમાચાર એજન્સીઓએ કેટલાક લોકો સાથે વાત કરી જેમણે આઇફોન 17 શ્રેણીના આઇફોન ખરીદ્યા હતા. ANI ને આપેલા બાઈટમાં, મુંબઈના ગ્રાહક અમન ચૌહાણે કહ્યું, "મેં iPhone 17 Pro Max ખરીદ્યો, એક 256GB અને બીજો 1TB. હું મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યાથી લાઈનમાં રાહ જોઈ રહ્યો હતો અને હવે મને તે મળી ગયો છે. તેમાં નવી સુવિધાઓ છે. નારંગી રંગ નવો છે."
#WATCH मुंबई: एक ग्राहक, अमन चौहान ने कहा, " मैंने iphone 17pro max खरीदा है, एक 256gb का और दूसरा 1tb का है। मैं रात 12 बजे से लाइन में इंतज़ार कर रहा था और अब मुझे मिल गया है। इसमें नए फ़ीचर हैं। नारंगी रंग नया है..." https://t.co/TSGoYqTG3x pic.twitter.com/U6hMbJXpxd— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2025
