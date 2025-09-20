WhatsAppથી તમારા ફોનમાં આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું? જાણો સૌથી સરળ પ્રોસેસ
જો તમે WhatsApp પરથી આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હો, તો તમે નીચે આપેલા સ્ટેપ્સ ફોલો કરી શકો છો.
Published : September 20, 2025 at 6:50 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતમાં, આધાર કાર્ડ લગભગ દરેક નાગરિક માટે જરૂરી સરકારી દસ્તાવેજ છે. જો તમને અચાનક તમારા આધાર કાર્ડની જરૂર પડે અને તે તમારી પાસે ન હોય, તો તે એક મોટી સમસ્યા બની શકે છે. આ આર્ટિકલમાં અમે એક એવી પદ્ધતિ શેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમને WhatsApp પર તમારું આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ એક સરસ ટિપ્સ છે જે લગભગ દરેક માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે છે. ચાલો આપણે સમજાવીએ કે તમે WhatsApp પરથી તમારું આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) એ અગાઉ ફક્ત UIDAI વેબસાઇટ અથવા mAadhaar એપ દ્વારા તમારા આધાર કાર્ડની ડિજિટલ કોપી ડાઉનલોડ કરવાનો વિકલ્પ ઓફર કર્યો હતો. જો કે, હવે UIDAI એ નાગરિકોને એક નવો WhatsApp વિકલ્પ પણ પ્રદાન કર્યો છે. WhatsApp દ્વારા તમારા આધાર કાર્ડની ડિજિટલ કોપી ડાઉનલોડ કરવા માટે, તમારી પાસે તમારા આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરેલું DigiLocker એકાઉન્ટ હોવું આવશ્યક છે, જેમાં તમારો રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પણ શામેલ છે, અને તમે તે નંબર પર WhatsAppનો ઉપયોગ કરીને તમારા આધાર કાર્ડની ડિજિટલ કોપી ડાઉનલોડ કરી શકશો.
DigiLocker એકાઉન્ટ બનાવો અને આધાર લિંક કરો
- સ્ટેપ 1: જો તમારી પાસે DigiLocker એકાઉન્ટ નથી, તો તમારે પહેલા DigiLocker વેબસાઇટ અથવા એપની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડશે.
- સ્ટેપ 2: તમારા આધાર કાર્ડ અથવા PAN કાર્ડ, તમારી જન્મ તારીખ અને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર મુજબ તમારું નામ દાખલ કરો.
- સ્ટેપ 3: પછી તમને તે જ નંબર પર એક OTP પ્રાપ્ત થશે. તમારા એકાઉન્ટને ચકાસવા માટે તેને દાખલ કરો.
- સ્ટેપ 4: OTP ચકાસણી પછી, તમારે તમારો PIN સેટ કરવાની જરૂર પડશે. તમારે 6-અંકનો ગુપ્ત PIN બનાવવાની જરૂર પડશે. તમે ટચ ID અથવા ફેસ ID પણ સેટ કરી શકો છો.
- સ્ટેપ 5: આગળ, તમારે આધાર વિકલ્પ પસંદ કરીને અને તમારો 12-અંકનો આધાર નંબર દાખલ કરીને તમારા DigiLocker એકાઉન્ટમાં તમારું આધાર કાર્ડ ઉમેરવાની જરૂર પડશે.
- સ્ટેપ 6: હવે, તમારે તમારા આધારને ચકાસવા માટે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર પ્રાપ્ત OTP દાખલ કરવાની જરૂર પડશે.
- સ્ટેપ 7: આધાર ચકાસણી પછી, તમે તમારું અનન્ય વપરાશકર્તા નામ અને પાસવર્ડ પણ બનાવી શકો છો.
WhatsApp દ્વારા આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો
ઉપર જણાવેલ બધા પગલાંઓ અનુસર્યા પછી, તમારું DigiLocker એકાઉન્ટ બનાવવામાં આવશે અને તમારું આધાર તેમાં અપલોડ કરવામાં આવશે. હવે, તમે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર WhatsApp દ્વારા તમારા આધાર કાર્ડની ડિજિટલ નકલ ડાઉનલોડ કરી શકશો. આમ કરવા માટે, નીચે આપેલા સરળ પગલાંઓ અનુસરો:
- સ્ટેપ 1: પ્રથમ, તમારે MyGov હેલ્પડેસ્ક નંબર, જે +91-9013151515 છે, તમારા સંપર્કોમાં સેવ કરવો પડશે.
- સ્ટેપ 2: હવે તમારે તમારા ફોન પર WhatsApp ખોલવાની અને આ નંબરની ચેટ પર જવાની જરૂર છે, "Hi" અથવા "Namaste" લખો અને તેને મોકલો.
- સ્ટેપ 3: પછી તમને એક જવાબ મળશે, જેમાં ઘણા દસ્તાવેજોની સૂચિ હશે.
- સ્ટેપ 4: તે સૂચિમાંથી, તમારે "ડિજિટલ આધાર ડાઉનલોડ" વિકલ્પ પસંદ કરવાની જરૂર પડશે.
- સ્ટેપ 5: પછી, તમારે તમારો આધાર નંબર દાખલ કરીને તેને ચકાસવાની જરૂર પડશે.
- સ્ટેપ 6: આધાર ચકાસણી માટે, તમને તે જ રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP પ્રાપ્ત થશે. તેને દાખલ કર્યા પછી, તમારા આધાર કાર્ડની ચકાસણી કરવામાં આવશે.
આ બધી પ્રક્રિયાઓને અનુસર્યા પછી, તમારા આધાર કાર્ડની ડિજિટલ નકલ PDF ફોર્મેટમાં તમારા WhatsApp ચેટ પર દેખાશે. તમે તેને ડાઉનલોડ, પ્રિન્ટ અથવા સેવ કરી શકો છો.
આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો:
આ સુવિધાનો લાભ લેવા માટે, તમારો મોબાઇલ નંબર તમારા આધાર કાર્ડ અને DigiLocker એકાઉન્ટ સાથે લિંક અને ચકાસાયેલ હોવો આવશ્યક છે.
વોટ્સએપ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ આધાર કાર્ડ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને UIDAI દ્વારા સહી થયેલ છે.
આ સેવા 24/7 ઉપલબ્ધ છે અને તેને UIDAI વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની કે કોઈપણ કેપ્ચા દાખલ કરવાની જરૂર નથી.
આ જ પ્રક્રિયાને અનુસરીને, તમે WhatsApp પરથી તમારા આધાર કાર્ડ, PAN કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, રસીકરણ પ્રમાણપત્ર, વાહન નોંધણી, આવકવેરા ફાઇલિંગ વગેરે જેવા દસ્તાવેજો ડાઉનલોડ કરી શકો છો.