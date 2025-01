ETV Bharat / technology

Jio vs Airtel vs Vi vs BSNL: કઈ કંપની 1 વર્ષ માટે સૌથી સસ્તો રિચાર્જ પ્લાન આપે છે? જુઓ લિસ્ટ - ANNUAL PREPAID RECHARGE PLAN

હૈદરાબાદઃ જો તમને એવો રિચાર્જ પ્લાન ખરીદવો ગમતો હોય, જેમાં આખા વર્ષનું કામ એક જ વારમાં પૂરું કરી શકાય, તો અમારો આ આર્ટિકલ તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. આ આર્ટિકલમાં, અમે તમને Jio, Airtel, Vodafone-Idea અને BSNLના કેટલાક સસ્તા રિચાર્જ પ્લાન વિશે જણાવીશું, જેની વેલિડિટી લગભગ એક વર્ષ માટે છે. Jioનો 1899 રૂપિયાનો પ્લાન

આ લિસ્ટમાં પહેલો પ્રીપેડ રિચાર્જ પ્લાન રિલાયન્સ Jioનો છે, જેની કિંમત 1899 રૂપિયા છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 336 દિવસ એટલે કે લગભગ 11 મહિનાની છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને અમર્યાદિત કોલિંગ, દરરોજ 100 SMS સાથે કુલ 24GB ઇન્ટરનેટ ડેટા મળે છે. આ સિવાય આ પ્લાન સાથે યુઝર્સને JioTV, Jio Cinema અને JioCloudનું ફ્રી સબસ્ક્રિપ્શન પણ મળે છે. એરટેલનો રૂ. 1999નો પ્લાન

એરટેલના આ પ્લાનની કિંમત 1,999 રૂપિયા છે. આ એરટેલનો વાર્ષિક રિચાર્જ પ્લાન છે, જેની વેલિડિટી 365 દિવસ એટલે કે 1 વર્ષ છે. આ પ્લાન સાથે યુઝર્સને અમર્યાદિત કોલિંગ, દરરોજ 100 SMS સાથે કુલ 24GB ઇન્ટરનેટ ડેટા પણ મળે છે. આ ઉપરાંત, આ પ્લાન સાથે, વપરાશકર્તાઓને એરટેલ Xstreamનું મફત સબ્સ્ક્રિપ્શન મળે છે, જેના દ્વારા વપરાશકર્તાઓ ઘણી લાઇવ ચેનલો અને OTT એપ્સનો આનંદ લઈ શકે છે.